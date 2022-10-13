اتفقت تركيا وكازاخستان على تعزيز التعاون في مختلف المجالات من التجارة الثنائية إلى الصناعات الدفاعية ومكافحة الإرهاب والخدمات اللوجستية والتعليم والزراعة والغابات.

جاء ذلك في بيان مشترك نُشر عقب لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الكازاخي قاسم جومرت توكاييف بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات التركية الكازاخستانية.

وأوضح البيان أن الاجتماع الرابع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الذي جرى الأربعاء في العاصمة الكازاخستانية كان "خطوة مهمة" في تعزيز التعاون بين الدولتين.

وشدد البيان على أهمية استمرار الحوار السياسي بين الدولتين من خلال الزيارات والمحادثات المتبادلة على مختلف المستويات.

وأشار البيان إلى أن تركيا هي "خامس" أكبر شريك تجاري لكازاخستان في عام 2021، لافتاً إلى أن الرئيسين شددا على وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة حجم التجارة إلى "10 مليارات دولار" في غضون فترة زمنية قصيرة وبطريقة متوازنة.

وحسب البيان أعرب الزعيمان عن ارتياحهما لعقد الاجتماع الثاني عشر للجنة الاقتصادية الحكومية المشتركة في أستانا يوم 4 مارس/آذار 2022 وأكدا أهمية "تنفيذ خطة العمل الموقعة في نهاية الاجتماع".

وجاء في البيان أن أردوغان وتوكاييف أيدا زيادة "نقل البضائع" عبر الممر المشترك بين شرق وغرب "قزوين"، واتفقا على زيادة تطوير التعاون في مجال النقل والخدمات اللوجستية.

وأشار الزعيمان إلى أهمية "تكثيف" جهود التنسيق بين المؤسسات ذات الصلة، من أجل استخدام الطريق العابر لبحر قزوين وطريق باكو-تبيليسي-قارص بشكل أكثر فاعلية.

وعبرا عن ارتياحهما للتطور السريع في العلاقات الإنسانية والثقافية القائمة على "الصداقة والأخوة" المتبادلة، التي تشكل بُعداً هاماً من أبعاد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

كما اتفق البلدان على تعزيز التعاون في مجال "الصناعات الدفاعية ومكافحة جميع أشكال الإرهاب والتطرف"، وتعزيز مكافحة جميع الهياكل التي تشكل "تهديداً" للأمن القومي للبلدين وتعميق التعاون من خلال آليات الحوار في مجالات الدفاع والأمن.

وفي مجال التعليم أكد الزعيمان على أهمية تقديم الدعم اللازم "لوقف المعارف التركي" لبدء أنشطته في كازاخستان بهدف تطوير التعاون في مجال التعليم.

وذكر البيان أنه جرى الاتفاق على تعميق التعاون والتنسيق في مجال الإعلام والمعلومات على المستويين الثنائي والعالم التركي، وجرى الترحيب بإنشاء "اتحاد وكالات الأنباء التركية".