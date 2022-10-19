سياسة
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"منفذ عملية شعفاط".. الجيش الإسرائيلي يقتل عدي التميمي شرقي القدس
الشرطة الإسرائيلية تقتل منفذ عملية شعفاط عدي التميمي، برصاص حراس أمن إسرائيليين، بعد أكثر من أسبوع من الملاحقة وعمليات التمشيط الواسعة.
"منفذ عملية شعفاط".. الجيش الإسرائيلي يقتل عدي التميمي شرقي القدس
الجيش الإسرائيلي يقتل عدي التميمي منفذ عملية شعفاط  / AA
19 أكتوبر 2022

أعلنت السلطات الإسرائيلية قتل الفلسطيني عدي التميمي (22 عاماً)، مساء الأربعاء، برصاص حراس أمن إسرائيليين عند مدخل مستوطنة قرب مدينة القدس، عقب إطلاقه النار على أحدهم، وبعد 11 يوماً من عمليات تمشيط إسرائيلية واسعة بحثاً عنه.

وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، إن السلطات الأمنية الإسرائيلية أكدت أن من قُتل التميمي من مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين شمالي القدس.

وأضافت أنه عُثر في ملابس التميمي بعد قتله على قنبلة يدوية.

من جانبه، هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في تغريدة بحسابه على تويتر، قوات الأمن الإسرائيلية بـ"القضاء على الإرهابي عدي التميمي أثناء محاولة تنفيذ هجوم آخر بعد الهجوم على حاجز شعفاط الذي قُتلت فيه الرقيب نوعا لازار".

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن فلسطينياً فتح النار على حراس أمن مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس الشرقية ما أسفر عن إصابة أحدهم بجروح طفيفة و"تحييد" المنفذ.

ولاحقاً، أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل منفذ الهجوم، قبل أن تكشف أنه عدي التميمي.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فتح التميمي النار على حاجز شعفاط العسكري، ما أسفر عن مقتل المجندة "نوعا لازار" وإصابة آخر بجروح وُصفت وقتها بالخطيرة، قبل أن يلوذ بالفرار.

وعلى مدى 11 يوماً، لم تتمكن أجهزة الأمن الإسرائيلية من اعتقال التميمي، رغم إطلاقها عمليات تمشيط واسعة داخل مخيم شعفاط وبلدة عناتا المجاورة، تطورت إلى مواجهات عنيفة مع الأهالي، واعتقال عدد من أقاربه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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