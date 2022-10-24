انتخب حزب المحافظين البريطاني الاثنين ريشي سوناك رئيساً له، ما سيجعله بالتالي رئيس الوزراء الجديد بعدما فشلت منافسته بيني موردنت بتأمين الأصوات المئة اللازمة لدعم ترشيحها من قبل زملائها النواب.

وقال الناشط في حزب المحافظين غراهام برادي: "انتُخِب ريشي سوناك رئيساً لحزب المحافظين"، فيما تعهدت موردنت بتقديم "الدعم الكامل" لوزير المالية الأسبق.

ويُنتظر أن يلقي سوناك كلمة الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، حسب برادي، بعدما نظمت لجنة نواب المحافظين انتخابات سريعة لزعامة الحزب إثر استقالة ليز تراس الأسبوع الماضي.

وكان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون انسحب من السباق في وقت متأخر الأحد، تاركاً المنافسة بين سوناك وموردنت.

وقالت موردنت في بيان: "هذه أوقات غير مسبوقة. رغم الوقت الضيق للمنافسة على زعامة الحزب، من الواضح أن الزملاء شعروا بأننا بحاجة إلى يقين اليوم".

وأضافت: "لقد اتخذوا هذا القرار بحسن نية لما فيه خير البلاد".

وكان سوناك البالغ من العمر 42 عاماً أكّد في وقت سابق الأحد خوض المنافسة ليحل محل ليز تراس، وتعهد بمعالجة "الأزمة الاقتصادية العميقة" في البلاد "بنزاهة ومهنية ومساءلة".

وقال سوناك الرجل الذي اتهمه أنصار جونسون بالتسبب في إنهاء فترة رئيس الوزراء الأسبق التي امتدت ثلاث سنوات: "أريد إصلاح اقتصادنا وتوحيد حزبنا وتقديم المساعدة لبلدنا".