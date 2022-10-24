سياسة
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بريطانيا.. ريشي سوناك يفوز برئاسة "المحافظين" ويستعد لتولي رئاسة الحكومة
صوّتت أغلبية حزب المحافظين البريطاني لانتخاب وزير المالية الأسبق ريشي سوناك رئيساً للحزب، ما سيجعله بالتالي رئيس الوزراء الجديد بعد فشل منافسته بيني موردنت في تأمين الأصوات المئة اللازمة لدعم ترشيحها من زملائها النواب.
بريطانيا.. ريشي سوناك يفوز برئاسة "المحافظين" ويستعد لتولي رئاسة الحكومة
ريشي سوناك يفوز برئاسة "المحافظين" ويستعد لتولي رئاسة الحكومة البريطانية / AFP
24 أكتوبر 2022

انتخب حزب المحافظين البريطاني الاثنين ريشي سوناك رئيساً له، ما سيجعله بالتالي رئيس الوزراء الجديد بعدما فشلت منافسته بيني موردنت بتأمين الأصوات المئة اللازمة لدعم ترشيحها من قبل زملائها النواب.

وقال الناشط في حزب المحافظين غراهام برادي: "انتُخِب ريشي سوناك رئيساً لحزب المحافظين"، فيما تعهدت موردنت بتقديم "الدعم الكامل" لوزير المالية الأسبق.

ويُنتظر أن يلقي سوناك كلمة الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، حسب برادي، بعدما نظمت لجنة نواب المحافظين انتخابات سريعة لزعامة الحزب إثر استقالة ليز تراس الأسبوع الماضي.

وكان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون انسحب من السباق في وقت متأخر الأحد، تاركاً المنافسة بين سوناك وموردنت.

وقالت موردنت في بيان: "هذه أوقات غير مسبوقة. رغم الوقت الضيق للمنافسة على زعامة الحزب، من الواضح أن الزملاء شعروا بأننا بحاجة إلى يقين اليوم".

وأضافت: "لقد اتخذوا هذا القرار بحسن نية لما فيه خير البلاد".

وكان سوناك البالغ من العمر 42 عاماً أكّد في وقت سابق الأحد خوض المنافسة ليحل محل ليز تراس، وتعهد بمعالجة "الأزمة الاقتصادية العميقة" في البلاد "بنزاهة ومهنية ومساءلة".

وقال سوناك الرجل الذي اتهمه أنصار جونسون بالتسبب في إنهاء فترة رئيس الوزراء الأسبق التي امتدت ثلاث سنوات: "أريد إصلاح اقتصادنا وتوحيد حزبنا وتقديم المساعدة لبلدنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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