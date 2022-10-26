فرض مجلس المنافسة التركي غرامة مالية قيمتها نحو 18.7 مليون دولار، على منصة "ميتا" (فيسبوك سابقاً) لانتهاكها قوانين المنافسة في البلاد.

وأعلن بيان صادر عن مجلس المنافسة، الأربعاء، انتهاء التحقيق المتواصل بحق منصة "ميتا" (Meta Platforms Inc)، فيما يتعلق بانتهاكها قوانين الرقابة المعتمدة في البلاد.

وأضاف البيان أن المنصة المذكورة انتهكت المادة ذات الصلة في القانون رقم 4054 الخاص بحماية المنافسة.

وتوصلت تحقيقات المجلس، إلى انتهاك "ميتا" عبر فيسبوك وإنستغرام وواتساب، قوانين المنافسة عبر تجميعها بيانات مستخدمي المنصات الثلاث، الأمر الذي صعّب مهام منافسيها في سوق الإعلانات.

وبناء على ذلك، جرى تغريم ميتا 346 مليوناً و717 ألفاً و193 ليرة تركية (نحو 18.7 مليون دولار).