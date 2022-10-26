سياسة
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تركيا تغرم شركة "ميتا" 18.7 مليون دولار لانتهاكها قوانين المنافسة
أعلن مجلس المنافسة في تركيا تغريم شركة ميتا (فيسبوك) 18.7 مليون دولار لانتهاكها قوانين المنافسة المعتمدة في البلاد، عبر منصاتها فيسبوك وإنستغرام وواتساب.
تركيا تغرم شركة "ميتا" 18.7 مليون دولار لانتهاكها قوانين المنافسة
قال مجلس المنافسة التركي إن ميتا" انتهكت مواد القانون الخاص بحماية المنافسة / AA
26 أكتوبر 2022

فرض مجلس المنافسة التركي غرامة مالية قيمتها نحو 18.7 مليون دولار، على منصة "ميتا" (فيسبوك سابقاً) لانتهاكها قوانين المنافسة في البلاد.

وأعلن بيان صادر عن مجلس المنافسة، الأربعاء، انتهاء التحقيق المتواصل بحق منصة "ميتا" (Meta Platforms Inc)، فيما يتعلق بانتهاكها قوانين الرقابة المعتمدة في البلاد.

وأضاف البيان أن المنصة المذكورة انتهكت المادة ذات الصلة في القانون رقم 4054 الخاص بحماية المنافسة.

وتوصلت تحقيقات المجلس، إلى انتهاك "ميتا" عبر فيسبوك وإنستغرام وواتساب، قوانين المنافسة عبر تجميعها بيانات مستخدمي المنصات الثلاث، الأمر الذي صعّب مهام منافسيها في سوق الإعلانات.

وبناء على ذلك، جرى تغريم ميتا 346 مليوناً و717 ألفاً و193 ليرة تركية (نحو 18.7 مليون دولار).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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