سياسة
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من ثالث أغنى شخص في العالم إلى المرتبة الـ23.. زوكربيرغ يفقد 61% من ثروته
خسر مؤسس شركة ميتا مارك زوكربيرغ 76.6 مليار دولار من ثروته مما جعله في المركز الـ23 بين أثرياء العالم. وتسببت خسائر فادحة في  Metaverse و AR/VR التي بلغت تكلفتها التشغيلية 3.67 مليار دولار في عام 2022 في تراجع الإيرادات إلى 285 مليون دولار فقط.
من ثالث أغنى شخص في العالم إلى المرتبة الـ23.. زوكربيرغ يفقد 61% من ثروته
الرئيس التنفيذي لشركة ميتا "Meta" مارك زوكربيرغ / Reuters
28 أكتوبر 2022

تقلصت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة ميتا (Meta) مارك زوكربيرغ بشكل هائل مع انخفاض أسهم شركته هذا العام، حيث خسر زوكربيرغ 76.6 مليار دولار (61%) من ثروته منذ بداية عام 2022.

ونقل موقع بيزنس توداي (Business Today) عن مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، يشمل ذلك تآكلاً لثروة زوكربيرغ بقيمة 2.7 مليار دولار في يوم واحد بعد أن أعلنت ميتا أرباحاً ضعيفة للربع الثالث من عام 2022.

ويُعدّ زوكربيرج الآن في المرتبة الـ23 بثروة صافية قدرها 48.9 مليار دولار بانخفاض عن ذروة ثروته التي بلغت 102 مليار دولار (عندما كان ثالث أغنى) في أغسطس/آ[ 2020.

وانخفض سهم "ميتا" بنسبة 19% في تعاملات ما بعد الإغلاق إلى 105.20 دولار يوم الأربعاء، بعد أن أعلنت انخفاضاً بنسبة 52% في الأرباح عند 4.4 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2022.

وشهدت شركة فيسبوك أيضاً انخفاضاً بنسبة 4% في الإيرادات (27.7 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول.

وقال زوكربيرغ في مكالمة الأرباح يوم الأربعاء: "ما زلنا متأخرين حيث أعتقد أننا يجب أن نكون، لكننا نعتقد أننا سنعود إلى اتجاهات نمو الإيرادات الأكثر صحة في العام المقبل. بينما نواصل التنقل في بعض الديناميكيات الصعبة، الاقتصاد المتقلّب، والمنافسة المتزايدة، وخسارة الإعلانات، والتكاليف المتزايدة من استثماراتنا طويلة الأمد".

وتعرّض رئيس فيسبوك البالغ من العمر 38 عاماً لانتقادات من المستثمرين والمساهمين على حد سواء بسبب رهانه الطموح الذي لا يمكن تفسيره على Metaverse الذي أدّى إلى ارتفاع النفقات الرأسمالية لشركة ميتا، مع فرض ضغوط على أعمالها الأساسية وإبعاد الموظفين.

وانتقد الرئيس التنفيذي لشركة Altimeter Capital المساهمة في "ميتا" براد غيرستنر في رسالة كتبها إلى زوكربيرغ: "لقد انجرفت ميتا إلى أرض الإفراط (..) الكثير من الناس، الكثير من الأفكار، والقليل من الإلحاح. هذا النقص في التركيز والأداء يكون محجوباً عندما يكون النمو سهلاً ولكنه مميت عندما يتباطأ النمو وتتغير التكنولوجيا".

وحققت Meta Reality Labs التي تضمّ metaverse و AR/VR خسارة تشغيلية قدرها 3.67 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2022 بإيرادات بلغت 285 مليون دولار فقط.

وأنفق زوكربيرغ 10 مليارات دولار على "رؤيته المستقبلية لشركة Metaverse".

ودافع زوكربيرغ عن رؤيته لشركة Metaverse قائلاً: "أتفهم أن الكثير من الناس قد يختلفون مع هذا الاستثمار. ولكن مما يمكنني قوله، أعتقد أن هذا سيكون شيئاً مهماً للغاية، وأعتقد أنه سيكون من الخطأ بالنسبة لنا عدم التركيز على أي من هذه المجالات ، والتي أعتقد أنها ستكون مهمة بشكل أساسي في المستقبل. لذلك، سنحاول القيام بذلك بطريقة مسؤولة وتتوافق مع الطريقة التي ينمو بها العمل بمرور الوقت".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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