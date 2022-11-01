العالم
4 دقيقة قراءة
إيران بعد روسيا؟.. تعرّف قصص دول مُنعت المشاركة في المونديال لأسباب سياسية
بعد إقصاء روسيا من لعب تصفيات مونديال 2022، انطلقت مطالب أخرى بمنع مشاركة إيران من المشاركة فيه، بدعوى قمعها الاحتجاجات الشعبية المستمرة ودعمها حليفها الروسي بالمسيّرات الانتحارية. وليست روسيا الوحيدة التي مُنعت المشاركة في المونديال لأسباب سياسية.
إيران بعد روسيا؟.. تعرّف قصص دول مُنعت المشاركة في المونديال لأسباب سياسية
قصص دول مُنعت المشاركة في المونديال لأسباب سياسية.  / صورة: AFP
1 نوفمبر 2022

طالبت الإعلامية الإيرانية والناشطة في مجال حقوق المرأة،‌‌ مسيح علي نجاد، في عريضة حقوقية رفعتها إلى الرابطة الدولية لكرة القدم "فيفا"، بتعليق عضوية الاتحاد الإيراني لكرة القدم وطرد منتخب إيران من مونديال قطر 2022، المزمع انطلاقه يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأرجعت العريضة مطالبها تلك لكون الاتحاد الإيراني يحرم النساء دخول ملاعب البلاد، واصفة إياه بالمؤسسة غير المستقلة والتابعة لقرارات الحكومة، وهو ما "يتعارض بشدة مع قيم ودستور الفيفا".

وفي ذات السياق، قرر الاتحاد الأوكراني لكرة القدم التقدم بطلب إلى (فيفا) لاستبعاد منتخب إيران من المونديال، وذلك بسبب "التورط المحتمل لإيران في الحرب الروسية-الأوكرانية"، حسبما أفاد بيان الاتحاد الأوكراني. ليطول المنتخب الإيراني ما طال قبله منتخب روسيا.

إقصاء بسبب حرب أوكرانيا

وفي وقت سابق، ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا، شملت العقوبات الأوروبية على روسيا منتخب البلاد لكرة القدم. وفي هذ السياق قرر الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا"، في 28 فبراير/شباط الماضي، تعليق عضوية الاتحاد الروسي فيه وإقصاء منتخب البلاد من مباريات التأهل للمونديال، إذ كانت تُلعب أدوارها الأخيرة.

وبالتزامن مع هذا، أعلن الفيفا قراره عدم تنظيم أي مباريات دولية في روسيا ولن يُسمح للمنتخب برفع العلم الروسي أو عزف النشيد الوطني في مبارياته. بالمقابل ستسمح بمشاركة ذلك المنتخب تحت مسمى الاتحاد الروسي لكرة القدم وستقام مبارياته على ملاعب محايدة وبلا جماهير.

لم تشارك بسبب الحرب العالمية الثانية

وليست روسيا وحدها التي حُرمت المشاركة في كأس العالم لأسباب سياسية، بل شهد مونديال البرازيل 1950 غياب كل من منتخبات ألمانيا الغربية واليابان، اللتين كانتا قبلها بخمس سنوات حليفتان خلال الحرب العالمية الثانية.

وكانت وقتها ألمانيا لا تزال تحت احتلال الحلفاء، والولايات المتحدة تحتل اليابان، وهو ما سوغ قرار فيفا وقتها بأنهما لم تكونا بلدَين مستقلَين، وبالتالي مُنعتا المشاركة.

الكويت والهند: لا لتداخل السياسة في الكرة!

وخلال مرحلة التأهل لكأس العالم روسيا 2018، مُنع المنتخب الكويتي من تجريب حظه بالتأهل لتلك النسخة، بعد قرار فيفا وقف نشاط الاتحاد الكويتي للعبة، بعد انتهاء مهلة كان قد منحها للحكومة من أجل تغيير قانون اعتبره الاتحاد الدولي أداة لدخول السياسة في كرة القدم.

وأعلن الاتحاد الدولي وقتها في بيان أنه: "نود أن نذكر بالانعكاسات المباشرة للوقف على الكرة الكويتية، فلن يكون بمقدور المنتخبات الكويتية بمختلف فئاتها فضلاً عن الأندية إجراء أي اتصالات رياضية بفرق أخرى، ولن يتمكن الاتحاد الكويتي مع أعضائه ومسؤوليه من الاستفادة من برامج التطوير والتدريب التي يوفرها الاتحادان الدولي والأسيوي للعبة".

وعلق رئيس الاتحاد الكويتي في ذلك الوقت، الشيخ طلال الفهد، بأنه: "إذا لم ترسل الحكومة إلى اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم تعهداً بتجميد أو إلغاء العمل بالتشريعات المحلية فإن منتخبنا يعتبر منسحباً من التصفيات بشكل فوري".

وسابقاً هذه السنة، كان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد اتخذ الإجراء نفسه بحق اتحاد كرة القدم الهندي، معلناً وقفه. وربط عودة نشاط الاتحاد بـ "إلغاء أمر بتأسيس لجنة مكوّنة من إداريين يضطلعون بمسؤوليات اللجنة التنفيذية التابعة لاتحاد عموم الهند لكرة القدم، واستعادة إدارة الاتحاد سلطاتها كاملة في إدارة شؤونه اليومية".

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us