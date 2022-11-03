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بالصور | الثقافة العربية تزيّن رموز بطولة كأس العالم في قطر
استوحت قطر الرموز المختارة لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها ابتداء من 20 نوفمبر/تشرين الثاني، من الثقافة العربية، لتذكّر بأنّ هذا أول مونديال يقام في منطقة الشرق الأوسط.
بالصور | الثقافة العربية تزيّن رموز بطولة كأس العالم في قطر
مونديال قطر 2022.. الثقافة العربية حاضرة في رموز كأس العالم  / صورة: Reuters
3 نوفمبر 2022

استوحت قطر الرموز المختارة لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها ابتداء من 20 نوفمبر/تشرين الثاني، من الثقافة العربية، لتذكّر بأنّ هذا أول مونديال يقام في منطقة الشرق الأوسط.

الشعار

يحمل الشعار لونَي علم قطر الأبيض والعنابي، واستُوحي الشكل من الرقم 8 وهو عدد ملاعب المونديال. لكن بحسب المُنظّمين، يرمز الشعار أيضاً إلى "لا نهاية" إرث كأس العالم في قطر بعد انتهائها، والوشاح الصوفي، وحتى تموجات كثبان الصحراء.

وتستحضر الزخارف الزهرية الموجودة في أسفل الشعار "الفن العربي التقليدي"، وفق المنظّمين، فيما ترمز النقطتان المحيطتان بكرة القدم في أعلى اليسار والفراغ في وسط كلمة "قطر" إلى الخط العربي.

التعويذة

ترمز تعويذة كأس العالم "لعّيب" إلى الغترة والعقال التقليديين في منطقة الخليج ويمكن مشاهدتها في كل مكان في شوارع الدوحة.

الملصق

الملصق الرسمي الذي يظهر عند البوابة "دي-18" بمطار حمد الدولي في الدوحة، هو عبارة عن صورة بالأبيض والأسود ليد مرفوعة نحو السماء ملوّحة بالغترة والعقال.

وتعلو اليد كرة قدم بألوان علم قطر الأبيض والعنابي وكلمة "هيّا" و"2022". و"هيّا" هو كذلك الاسم الذي أُطلق على بطاقة المشجعين المخصّصة لدخول الإمارة والملاعب ولاستخدام وسائل النقل المجانية.

ونفّذت الملصق الفنانة القطرية بثينة المفتاح التي أنتجت سبعة ملصقات أخرى بالأبيض والأسود تمثّل حركات فنية في كرة القدم في الصحراء.

الملاعب

تستحضر العديد من الملاعب عناصر من ثقافة المنطقة، بينها "الثمامة" الذي يرمز للغترة، و"البيت" المستوحى من الخيام البدوية، و"الجنوب" الذي يرمز للمراكب التقليدية، و"لوسيل" القريب من الفوانيس الحرفية.

الأغاني

في حين أن نهائيات كأس العالم السابقة كانت تشتهر بأغنية واحدة، سيكون لبطولة قطر العديد من الأغاني، يُكشف عنها الواحدة تلو الأخرى منذ أبريل/نيسان.

وتحمل الأولى اسم "هيّا هيّا" وتجمع المغنية الأمريكية ترينيداد كاردونا والنيجيري-الأمريكي دافيدو والقطرية عائشة.

ساعة العد التنازلي

استُوحيت ساعة العدّ التنازلي للبطولة من شعار كأس العالم الذي يرمز أيضا للساعة الرملية.

وقد ثُبّتت عند كورنيش الدوحة بالقرب من مناطق المشجعين الرئيسية، في مقابل أبراج منطقة الخليج التجاري التي أُلصقت عليها صور عملاقة لنجوم الفرق الـ32.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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