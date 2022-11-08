أفاد مسؤول قضائي في نيوزيلندا لوكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء بأن الأسترالي برينتون تارانت، منفذ مجزرة المسجدين عام 2019 التي أسفرت عن مقتل 51 مسلماً، سوف يستأنف الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد.

وهاجم تارانت الذي ينتمي الى جماعة "تفوّق العرق الأبيض" وهو مدجج بترسانة من البنادق شبه الآلية مسجدين إثنين في 9 مارس/آذار 2019 خلال أداء مسلمين صلاة الجمعة، قبل أن يبدأ إطلاق النار وبث عمليات القتل التي ينفذها بشكل مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجميع ضحاياه الـ51 كانوا من المسلمين وبينهم أطفال ونساء وشيوخ.

وأقر تارانت بذنبه في 51 تهمة بالقتل و40 تهمة شروع في القتل، وحُكم عليه بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط، وهي المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا الحكم في نيوزيلندا.

وقالت ليز كينيدي المتحدثة باسم رئيس المحكمة العليا الثلاثاء: "قُدِّم طلب استئناف ضد الإدانات والحكم الصادر".

والعام الماضي قال توني أليس محامي تارانت إن موكله كان يعتقد أن "أبسط طريقة للخروج هي الإقرار بالذنب"، وهو ما قد يشير إلى إقرار بالإكراه.

والثلاثاء صرّح أليس لوكالة الصحافة الفرنسية أنه أقيل من مهمته ولم يعد بإمكانه التعليق على القضية.

وخلال إصدار الحكم في أغسطس/آب 2020، قال القاضي كاميرون ماندر إنه سينزل أقسى عقوبة ممكنة بتارانت بسبب أفعاله "غير الإنسانية".

وأضاف ماندر في ذلك الوقت: "جرائمك شريرة للغاية، وحتى لو سُجنتَ حتى وفاتك فلن يكفي هذا لاستنفاد متطلبات العقوبة والإدانة".

وبعد البث المباشر الذي نشره تارانت على مدار 17 دقيقة خلال تنفيذه عمليات القتل في المسجدين، أعلن فيسبوك أنه أزال 1,5 مليون مقطع فيديو صاعق جرى تداولها خلال الـ24 ساعة الأولى عقب المجزرة.