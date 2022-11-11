سياسة
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ينتهي بتركيا.. كازاخستان تعلن اقتراب ضخ النفط عبر خط "باكو-تبليسي-جيهان"
أعلنت كازاخستان أنها ستبدأ ضخ شحنات النفط عبر خط أنابيب "باكو (أذربيجان)-تبليسي (جورجيا)-جيهان (تركيا)" اعتباراً من مطلع يناير/كانون الثاني من العام الجديد 2023. ويبدأ مسار هذه الأنابيب من أذربيجان وينتهي في منطقة جيهان التركية على البحر المتوسط.
ينتهي بتركيا.. كازاخستان تعلن اقتراب ضخ النفط عبر خط "باكو-تبليسي-جيهان"
رئيس الوزراء الكازاخستاني عليهان إسماعيلوف / صورة: AA
11 نوفمبر 2022

أعلنت كازاخستان الخميس أنها ستبدأ ضخ شحنات النفط عبر خط أنابيب "باكو-تبليسي-جيهان" من مطلع يناير/كانون الثاني من العام الجديد 2023.

جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء عليهان إسماعيلوف في تصريح للصحافة بعد جلسة عامة بالبرلمان الكازاخستاني، ذكر فيه أن بلاده أعّدت خريطة طريق خاصة لتنويع صادرات النفط.

وقال إسماعيلوف: "اعتباراً من 1 يناير من العام المقبل لدينا اتفاقية لشحن 1.5 مليون طن من النفط عبر خط أنابيب باكو-تبيليسي-جيهان، على وجه الخصوص".

وأوضح أن كازاخستان تعمل على زيادة شحنات النفط عبر هذا المسار بين 6 و6.5 مليون طن مستقبلاً.

وخط "باكو (أذربيجان)-تبليسي (جورجيا)-جيهان (تركيا)" جرى افتتاحه في 13 يوليو/تموز 2006، وأطلق عليه آنذاك اسم "مشروع القرن".

ويبدأ مسار هذه الأنابيب من أذربيجان وينتهي في منطقة جيهان التركية على البحر المتوسط مروراً بالأراضي الجورجية، ويبلغ طوله 1776 كم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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