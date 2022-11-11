أعلنت كازاخستان الخميس أنها ستبدأ ضخ شحنات النفط عبر خط أنابيب "باكو-تبليسي-جيهان" من مطلع يناير/كانون الثاني من العام الجديد 2023.

جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء عليهان إسماعيلوف في تصريح للصحافة بعد جلسة عامة بالبرلمان الكازاخستاني، ذكر فيه أن بلاده أعّدت خريطة طريق خاصة لتنويع صادرات النفط.

وقال إسماعيلوف: "اعتباراً من 1 يناير من العام المقبل لدينا اتفاقية لشحن 1.5 مليون طن من النفط عبر خط أنابيب باكو-تبيليسي-جيهان، على وجه الخصوص".

وأوضح أن كازاخستان تعمل على زيادة شحنات النفط عبر هذا المسار بين 6 و6.5 مليون طن مستقبلاً.

وخط "باكو (أذربيجان)-تبليسي (جورجيا)-جيهان (تركيا)" جرى افتتاحه في 13 يوليو/تموز 2006، وأطلق عليه آنذاك اسم "مشروع القرن".

ويبدأ مسار هذه الأنابيب من أذربيجان وينتهي في منطقة جيهان التركية على البحر المتوسط مروراً بالأراضي الجورجية، ويبلغ طوله 1776 كم.