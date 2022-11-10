سياسة
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"شتائم ورموز نازية".. مسجد للجالية التركية بألمانيا يتلقى رسالة من مجهولين
تعرض مسجد تابع للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في مدينة غوتينغن شمالي ألمانيا لتهديد عنصري تضمن عبارات تهديد وشتائم ورموزاً نازية من مجهولين. من جانبها دعت إدارة المسجد المصلين لضبط النفس.
"شتائم ورموز نازية".. مسجد للجالية التركية بألمانيا يتلقى رسالة من مجهولين
مسجد تابع لاتحاد الشؤون الدينية التركي الإسلامي في ألمانيا يتلقى رسالة تهديد عنصرية مرسوماً عليها صليب معقوف / صورة: AA
10 نوفمبر 2022

تلقى مسجد تابع لاتحاد الشؤون الدينية التركي الإسلامي رسالة تهديد عنصرية مرسوماً عليها صليب معقوف في مدينة غوتينغن شمالي ألمانيا.

وذكر بيان صادر عن إدارة مسجد غوتينغن الخميس أنها تقدمت بشكوى جنائية إلى الشرطة بخصوص رسالة التهديد وصل إليها الثلاثاء الماضي.

وأوضح البيان: "للأسف يتعرض مسجدنا ونحن المسلمون في مدينة غوتينغن مرة أخرى للتهديدات والإهانات من عنصريين يمينين".

وأضاف البيان: "الرسالة التي بعثها مجهول أو مجهولون إلى عنوان مسجدنا تتضمن عبارات تهديد وشتائم ورموزاً نازية".

ودعت إدارة المسجد المصلين لضبط النفس، مؤكدة أنها ستبذل جهوداً لدراسة الإمكانات لتوفير مجيء المصلين إلى المسجد بأمان.

جدير بالذكر أن مجهولين رسموا صليباً معقوفاً على الجدار الخارجي للمسجد في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، وفتحت الشرطة الألمانية وقتها تحقيقاً في الحادث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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