تلقى مسجد تابع لاتحاد الشؤون الدينية التركي الإسلامي رسالة تهديد عنصرية مرسوماً عليها صليب معقوف في مدينة غوتينغن شمالي ألمانيا.

وذكر بيان صادر عن إدارة مسجد غوتينغن الخميس أنها تقدمت بشكوى جنائية إلى الشرطة بخصوص رسالة التهديد وصل إليها الثلاثاء الماضي.

وأوضح البيان: "للأسف يتعرض مسجدنا ونحن المسلمون في مدينة غوتينغن مرة أخرى للتهديدات والإهانات من عنصريين يمينين".

وأضاف البيان: "الرسالة التي بعثها مجهول أو مجهولون إلى عنوان مسجدنا تتضمن عبارات تهديد وشتائم ورموزاً نازية".

ودعت إدارة المسجد المصلين لضبط النفس، مؤكدة أنها ستبذل جهوداً لدراسة الإمكانات لتوفير مجيء المصلين إلى المسجد بأمان.

جدير بالذكر أن مجهولين رسموا صليباً معقوفاً على الجدار الخارجي للمسجد في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، وفتحت الشرطة الألمانية وقتها تحقيقاً في الحادث.