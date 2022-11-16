سياسة
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كان يملكها حكم تونسي.. بيع الكرة التي سجلها مارادونا بيده بمليوني إسترليني
بيعت الكرة التي وضعها النجم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا بيده في شباك المنتخب الإنجليزي بربع نهائي كأس العالم في 1986، بقيمة مليوني جنيه إسترليني (2.4 مليون دولار)، في مزاد علني في لندن.
كان يملكها حكم تونسي.. بيع الكرة التي سجلها مارادونا بيده بمليوني إسترليني
بيع الكرة التي وضعها مارادونا بيده في شباك إنجلترا بمزاد علني في لندن / صورة: Getty Images
16 نوفمبر 2022

بيعت الكرة التي سجل منها النجم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا هدف بيده في ربع نهائي كأس العالم في 1986 ضد إنجلترا بقيمة مليوني جنيه إسترليني (2.4 مليون دولار)، في مزاد علني في لندن الأربعاء.

وكان من المتوقع أن تُباع كرة أديداس "أزتيكا" البيضاء اللون التي كانت مملوكة لحكم المباراة التونسي علي بن ناصر، بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني (3.6 مليون دولار) عندما عُرِضت في مزاد "غراهام باد" في المملكة المتحدة.

يأتي ذلك بعد ستة أشهر من بيع القميص الذي ارتداه مارادونا في المباراة نفسها بنحو 9.3 مليون دولار، أي أكثر من ضعف القيمة التي توقعتها دار سوذبيز حينها.

واستُخدمت الكرة المستوحى تصميمها من الهندسة المعمارية والجداريات لحضارة الآزتيك، لمدة 90 دقيقة كاملة من المباراة التي أقيمت في مكسيكو سيتي عام 1986، قبل سنوات من بدء نظام استخدام كرات عدة في المباراة.

وشهدت المواجهة تصعيداً حاداً بسبب التوترات السياسية التي أعقبت حرب الفوكلاند عام 1982، وسُجل فيها أشهر هدفين في تاريخ المونديال: واحد سيئ السمعة والآخر قمة في الروعة على ملعب "أزتيكا" الشهير.

جاء الأول في الدقيقة 51 عندما اعترض اللاعب الإنجليزي ستيف هودج كرة على مشارف منطقة جزاء إنجلترا وحاول إعادتها باتجاه حارس مرماه بيتر شيلتون، فركض مارادونا باتجاهها داخل المنطقة وارتقى لمتابعتها برأسه لحظة خروج الحارس لكنه استعمل يده لافتتاح التسجيل.

واحتج لاعبو إنجلترا لدى حكم المباراة التونسي لكنه لم يكترث لهم واحتسب الهدف.

وأثار الارجنتيني الجدل بعد ذلك بقوله إن الهدف سُجل "قليلاً برأس مارادونا وقليلاً بيد الله".

وبعد أربع دقائق، هز مارادونا الشباك مرة أخرى ولم يكن شك هذه المرة، إذ استلم اللاعب، الذي توفي عن عمر ناهز 60 عاماً بسبب قصور في القلب عام 2020، الكرة في منتصف الملعب وتلاعب بأربعة مدافعين إنجليز، قبل أن يتخطى شيلتون ويسدد داخل المرمى الهدف الذي اختير "هدف القرن" في استطلاع للرأي أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عام 2002.

وفازت الارجنتين بنتيجة 2-1 قبل أن تمضي وتحقق لقبها العالمي الثاني والأخير ضد ألمانيا في النهائي.

وعند الإعلان أن الكرة ستطرح في المزاد الشهر الفائت، قال بن ناصر "هذه الكرة جزء من تاريخ كرة القدم العالمي، يبدو أنه الوقت المناسب لمشاركتها مع العالم".

كما دافع عن قراره بعدم إلغاء هدف مارادونا، قائلاً: "لم أتمكن من رؤية اللقطة بوضوح. رأيت اللاعبين، شيلتون ومارادونا، من الخلف. ووفقاً لتعليمات فيفا الصادرة قبل البطولة، نظرت إلى مساعد الحكم للتأكد من صحة الهدف، وبدوره أشار إلى اقتناعه بأن الهدف يجب أن يحتسب".

ومن المقرر أن يُعرض قميص مارادونا الذي بيع في المزاد في مايو/أيار الماضي، في قطر خلال مونديال 2022 الذي ينطلق الأحد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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