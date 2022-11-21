قدّمت تركيا تعازيها لإندونيسيا في ضحايا الزلزال الذي ضرب مقاطعة جاوة الغربية وخلّف 162 قتيلاً.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان الاثنين إنها تلقت بحزن نبأ سقوط قتلى ومصابين في الزلزال.

وأعربت عن خالص تعازيها لأهالي الضحايا والشعب الإندونيسي الصديق والشقيق وحكومته، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوة الإندونيسية الاثنين من 62 إلى 162، حسب إعلام محلي.

وقال رضوان كامل حاكم إقليم جاوة الغربية إن حصيلة القتلى وصلت حتى مساء الاثنين إلى 162 شخصاً، فيما بلغت الإصابات مئات، ونزح ما يزيد على 13 ألف شخص، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية منها موقع Kompas.com الإخباري.

وبوقت سابق اليوم قالت صحيفة "جاكرتا بوست" نقلاً عن السلطات الإندونيسية إن حصيلة القتلى بلغت 62، وهي مرشحة للارتفاع في ظل استمرار عمليات البحث والإنقاذ تحت الأنقاض.

وشهدت جزيرة جاوة زلزالاً بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم شعر به سكان العاصمة جاكارتا ومناطق أخرى.