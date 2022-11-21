سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا تعزي إندونيسيا بضحايا الزلزال الذي خلّف 162 قتيلاً
قدّمت وزارة الخارجية التركية تعازيها لإندونيسيا بضحايا الزلزال قائلةً إنها تلقت بحزن نبأ سقوط قتلى ومصابين بالزلزال الذي خلّف 162 قتيلاً. وشهدت جزيرة جاوة زلزالاً بقوة 5.6 درجة ريختر، شعر به سكان العاصمة جاكارتا.
تركيا تعزي إندونيسيا بضحايا الزلزال الذي خلّف 162 قتيلاً
تركيا تعزي إندونيسيا في ضحايا الزلزال الذي خلّف 162 قتيلاً / صورة: Reuters
21 نوفمبر 2022

قدّمت تركيا تعازيها لإندونيسيا في ضحايا الزلزال الذي ضرب مقاطعة جاوة الغربية وخلّف 162 قتيلاً.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان الاثنين إنها تلقت بحزن نبأ سقوط قتلى ومصابين في الزلزال.

وأعربت عن خالص تعازيها لأهالي الضحايا والشعب الإندونيسي الصديق والشقيق وحكومته، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوة الإندونيسية الاثنين من 62 إلى 162، حسب إعلام محلي.

وقال رضوان كامل حاكم إقليم جاوة الغربية إن حصيلة القتلى وصلت حتى مساء الاثنين إلى 162 شخصاً، فيما بلغت الإصابات مئات، ونزح ما يزيد على 13 ألف شخص، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية منها موقع Kompas.com الإخباري.

وبوقت سابق اليوم قالت صحيفة "جاكرتا بوست" نقلاً عن السلطات الإندونيسية إن حصيلة القتلى بلغت 62، وهي مرشحة للارتفاع في ظل استمرار عمليات البحث والإنقاذ تحت الأنقاض.

وشهدت جزيرة جاوة زلزالاً بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم شعر به سكان العاصمة جاكارتا ومناطق أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us