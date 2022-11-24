سياسة
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الإسباني غافي يصبح أصغر لاعب يسجّل في كأس العالم منذ بيليه
أصبح لاعب الوسط الإسباني جافي أصغر لاعب يهزّ الشباك في كأس العالم لكرة القدم منذ النجم البرازيلي بيليه في 1958، بعد تسجيله هدفاً ساهم في فوز منتخب بلاده 7-صفر على كوستاريكا .
الإسباني غافي يصبح أصغر لاعب يسجّل في كأس العالم منذ بيليه
سجّل جافي الهدف الخامس لإسبانيا في الدقيقة 74 بتسديدة مباشرة بعد تمريرة عرضية من ألفارو موراتا / صورة: AFP
24 نوفمبر 2022

سجل لاعب الوسط الإسباني جافي هدفاً ساهم في فوز منتخب بلاده 7-صفر على كوستاريكا أمس الأربعاء ليصبح أصغر لاعب يهزّ الشباك في كأس العالم لكرة القدم منذ النجم البرازيلي بيليه في 1958.

وكان بيليه في السابعة عشرة من عمره عندما سجّل ستة أهداف قادت البرازيل للفوز باللقب للمرة الأولى.

وأصبح بابلو مارتن باييز غافيرا الشهير بغافي (18 عاماً) أصغر لاعب يسجل هدفاً لإسبانيا في كأس العالم على الإطلاق، متفوقاً على الرقم القياسي الذي سجّله سيسك فابريجاس عندما هز شباك أوكرانيا في 2006 وعمره 19 عاماً.

وقال غافي في مؤتمر صحفي: "أنا سعيد بالإنجازات، لكن يهمني حقيقة الفوز وتقديم أداء جيد. علينا أن نمضي قُدماً".

وأضاف لاعب برشلونة: "بالطبع يشرفني أن أكون في المركز الثاني في هذه القائمة، وإنه أمر يسعدني كثيراً".

وسجّل غافي الهدف الخامس لإسبانيا في الدقيقة 74 بتسديدة مباشرة رائعة بعد تمريرة عرضية من ألفارو موراتا.

وأحرز فيران توريس هدفين وسجل داني أولمو وماركو أسينسيو وكارلوس سولير هدفاً لكل منهم لتصل إسبانيا إلى 100 هدف بكأس العالم.

وأصبح غافي لاعب برشلونة أصغر لاعب يمثل إسبانيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بعد شهرين من إتمام عامه السابع عشر. وبعدها بأشهر، أصبح أصغر لاعب إسباني يسجل للمنتخب الوطني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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