ودعت قطر صاحبة الضيافة كأس العالم لكرة القدم من دور المجموعات عقب الخسارة الثانية على التوالي 3-1 من السنغال، لكنها سجلت على الأقل هدفها الأول في النهائيات برأسية البديل محمد مونتاري باستاد الثمامة بالدوحة الجمعة.

واستهلت السنغال المباراة بضغط هجومي قابلته قطر بدفاع متأخر استمر طيلة الدقائق العشر الأولى قبل أن يخلق "العنابي" أول فرصة من مرتدة سريعة أبطل مفعولها دفاع الخصم.

الأخطاء الفردية كانت السمة الواضحة في أداء المنتخب القطري، الأمر الذي كلفه هدفاً سجله بولاي ديا في الدقيقة 41 مستغلاً تشتيتاً خاطئاً من خوخي بوعلام.

الشوط الثاني دخله القطريون بدافع التعديل، لكن الصدمة جاءت مُبكرة بهدف ثانٍ للسنغال أحرزه فامارا ديديو بضربة رأسية هزت شباك مشعل برشم عند الدقيقة 48.

وبقيت النتيجة على حالها دون تغيير حتى الدقيقة 78، التي شهدت تسجيل المنتخب القطري أول هدف مونديالي له في تاريخ البطولة، إثر عرضية مثالية من إسماعيل محمد تابعها محمد مونتاري برأسية قوية عن يمين الحارس إدوارد ميندي.

هدف تقليص الفارق أعطى المنتخب القطري دافعاً قوياً للسعي نحو التعديل، ما جعل السنغال تتراجع للدفاع وتعتمد على سلاح المرتدات الذي أثمر هدفاً ثالثاً في الدقيقة 84 حمل توقيع أحمدو ديينج.

تغيير الحارس

أجرى المدرب فيلكس سانشيز ثلاثة تغييرات على التشكيلة التي خسرت المباراة الافتتاحية، أبرزها استبدال الحارس سعد الشيب والإتيان بمشعل برشم، كما استبعد المدافع بسام الراوي ولاعب الوسط عبد العزيز حاتم.

وبدت قطر متماسكة دفاعياً ولم تتعرض لتهديدات كثيرة في الشوط الأول.

وكانت أبرز محاولة للسنغال تسديدة إدريسا جانا جي بجوار القائم بالدقيقة 24.

وطالبت قطر بركلة جزاء حين سقط أكرم عفيف بعد التحام مع إسماعيل سار في الدقيقة 34، لكن الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز رفض احتسابها وسط احتجاجات الجماهير في الاستاد الذي يسع 40 ألف متفرج.

وفقد بوعلام تركيزه في تشتيت كرة لتتعطل تحت ساقه، ووجدها ديا هدية على طبق من ذهب للتسجيل.

وكانت الصدمة مبكرة لأصحاب الأرض بهدف ديديو بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، لكنهم رفضوا الاستسلام وسجلوا عبر مونتاري قبل أن يعيد ديانج الفارق إلى هدفين.