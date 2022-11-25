سياسة
3 دقيقة قراءة
قطر تسجل هدفها الأول وتودِّع كأس العالم على يد السنغال
ودعت قطر مونديال 2022 لكرة القدم من دور المجموعات عقب الخسارة الثانية على التوالي أمام السنغال بثلاثة أهداف لواحد الجمعة على أرض استاد "الثمامة" ضمن منافسات المجموعة الأولى.
قطر تسجل هدفها الأول وتودِّع كأس العالم على يد السنغال
محمد مونتاري يحتفل بتسجيل هدفه الأول مع عبد العزيز حاتم / صورة: Reuters
25 نوفمبر 2022

ودعت قطر صاحبة الضيافة كأس العالم لكرة القدم من دور المجموعات عقب الخسارة الثانية على التوالي 3-1 من السنغال، لكنها سجلت على الأقل هدفها الأول في النهائيات برأسية البديل محمد مونتاري باستاد الثمامة بالدوحة الجمعة.

واستهلت السنغال المباراة بضغط هجومي قابلته قطر بدفاع متأخر استمر طيلة الدقائق العشر الأولى قبل أن يخلق "العنابي" أول فرصة من مرتدة سريعة أبطل مفعولها دفاع الخصم.

الأخطاء الفردية كانت السمة الواضحة في أداء المنتخب القطري، الأمر الذي كلفه هدفاً سجله بولاي ديا في الدقيقة 41 مستغلاً تشتيتاً خاطئاً من خوخي بوعلام.

الشوط الثاني دخله القطريون بدافع التعديل، لكن الصدمة جاءت مُبكرة بهدف ثانٍ للسنغال أحرزه فامارا ديديو بضربة رأسية هزت شباك مشعل برشم عند الدقيقة 48.

وبقيت النتيجة على حالها دون تغيير حتى الدقيقة 78، التي شهدت تسجيل المنتخب القطري أول هدف مونديالي له في تاريخ البطولة، إثر عرضية مثالية من إسماعيل محمد تابعها محمد مونتاري برأسية قوية عن يمين الحارس إدوارد ميندي.

هدف تقليص الفارق أعطى المنتخب القطري دافعاً قوياً للسعي نحو التعديل، ما جعل السنغال تتراجع للدفاع وتعتمد على سلاح المرتدات الذي أثمر هدفاً ثالثاً في الدقيقة 84 حمل توقيع أحمدو ديينج.

تغيير الحارس

أجرى المدرب فيلكس سانشيز ثلاثة تغييرات على التشكيلة التي خسرت المباراة الافتتاحية، أبرزها استبدال الحارس سعد الشيب والإتيان بمشعل برشم، كما استبعد المدافع بسام الراوي ولاعب الوسط عبد العزيز حاتم.

وبدت قطر متماسكة دفاعياً ولم تتعرض لتهديدات كثيرة في الشوط الأول.

وكانت أبرز محاولة للسنغال تسديدة إدريسا جانا جي بجوار القائم بالدقيقة 24.

وطالبت قطر بركلة جزاء حين سقط أكرم عفيف بعد التحام مع إسماعيل سار في الدقيقة 34، لكن الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز رفض احتسابها وسط احتجاجات الجماهير في الاستاد الذي يسع 40 ألف متفرج.

وفقد بوعلام تركيزه في تشتيت كرة لتتعطل تحت ساقه، ووجدها ديا هدية على طبق من ذهب للتسجيل.

وكانت الصدمة مبكرة لأصحاب الأرض بهدف ديديو بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، لكنهم رفضوا الاستسلام وسجلوا عبر مونتاري قبل أن يعيد ديانج الفارق إلى هدفين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us