سياسة
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مونديال قطر.. البرازيل تبلغ دور الـ16 بعد فوزها على سويسرا بهدف دون رد
تأهل المنتخب البرازيلي لكرة القدم إلى الدور الثاني في مونديال قطر 2022، بعد فوزه على نظيره السويسري بهدفٍ دون رد الاثنين في استاد "974" ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة.
مونديال قطر.. البرازيل تبلغ دور الـ16 بعد فوزها على سويسرا بهدف دون رد
البرازيل تبلغ دور الـ16 بعد فوزها على سويسرا بهدف دون رد في مونديال قطر / صورة: AA
28 نوفمبر 2022

بلغت البرازيل دور الـ16 من مونديال قطر 2022 عقب فوزها الصعب على سويسرا بهدفٍ دون رد الاثنين في استاد "974" ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة.

ولعب المنتخب السويسري شوطاً أول قوياً تكتيكياً استطاع خلاله تعطيل الفاعلية الهجومية للمنتخب البرازيلي عبر التنظيم الدفاعي الجيد وإغلاق المساحات أمام الأجنحة التي تأتي منها خطورة "السيليساو".

وكانت الفرصة الوحيدة التي خلقها المنتخب البرازيلي من عرضية أرسلها رافينيا إلى فينيسيوس جونيور الذي استطاع الإفلات من الرقابة لكنه فشل في استقبال الكرة بشكل جيد وإسكانها الشباك.

وشهد الشوط الثاني تحرر السويسريين من واجباتهم الدفاعية وخلقهم عديد الفرص التي لم تخلُ من الخطورة على مرمى أليسون بيكير .

ومع انفتاح اللعب وجد راقصو السامبا بعض الثغرات التي نجح فينيسيوس جونيور من استغلال إحداها في الدقيقة 65 وتسجيل هدف قرر "الفار" إلغاءه بعد انطلاق الأفراح العارمة للبرازيليين على المدرجات بداعي وجود خطأ في بداية الهجمة على كاسيميرو.

ولم تيأس كتيبة المدرب تيتي أمام الصلابة السويسرية وتابعت محاولاتها إلى أن استطاعت إحراز هدف في الدقيقة 83 بقدم كاسيميرو الذي استقبل كرة من البديل رودريغو صوبها مباشرة في الزاوية الصعبة على الحارس يان سومير.

وبعد الهدف فرض المنتخب البرازيلي سيطرة شبه كاملة واقترب من تعزيز تقدمه لولا تألق يان سومير أمام تسديدة رودريغو الذي كان لدخوله أثر كبير في زيادة النشاط الهجومي للسيليساو.

وبهذه النتيجة وصلت البرازيل إلى النقطة 6 في صدارة ترتيب المجموعة، وضمنت رسمياً تأهلها إلى الدور القادم، فيما توقف رصيد سويسرا عند 3 نقاط في المركز الثاني، في حين تأتي الكاميرون وصربيا ثالثة ورابعة بنقطة لكل منهما.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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