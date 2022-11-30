سياسة
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الاقتصاد التركي يسجل نمواً بنسبة 3.9% في الربع الثالث من 2022
أوضحت معطيات هيئة الإحصاء التركية أن تقدير إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث من 2022، ارتفع 3.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبذلك يكون الاقتصاد التركي قد حقق نمواً لمدة 9 أرباع متتالية.
الاقتصاد التركي يسجل نمواً بنسبة 3.9% في الربع الثالث من 2022
حقق الاقتصاد التركي نمواً لمدة 9 أرباع متتالية  / صورة: Reuters
30 نوفمبر 2022

حقق الاقتصاد التركي خلال الربع الثالث من العام الجاري، نمواً بنسبة 3.9%، وفق معطيات نشرتها هيئة الإحصاء التركية، الأربعاء.

وأوضحت المعطيات أن تقدير إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث من 2022، ارتفع بنسبة 3.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت إلى ارتفاع تقدير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 120.5% في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من 2021، وبلغ 4 تريليونات و258 ملياراً و168 مليون ليرة تركية (الدولار يعادل 18.67 ليرة).

وبهذا يكون الاقتصاد التركي قد حقق نمواً لمدة 9 أرباع متتالية.

وسبق أن توقع خبراء اقتصاديون شاركوا في استطلاع لوكالة الأناضول، أن يبلغ نمو الاقتصاد التركي خلال الربع الثاني من العام الجاري 3.9%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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