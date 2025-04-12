سوريا الجديدة
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على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.. الشرع: الحوار والدبلوماسية السبيل لحل النزاعات وتعزيز السلام
أعرب الرئيس السوري أحمد الشرع عن سعادته بالمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي انطلق أمس الجمعة في تركيا، مؤكّدا إيمان بلاده بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لحل النزاعات وتعزيز السلام.
على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.. الشرع: الحوار والدبلوماسية السبيل لحل النزاعات وتعزيز السلام
الرئيس السوري أحمد الشرع يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي / AA
12 أبريل 2025

جاء ذلك خلال مشاركة الشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي انطلق أمس الجمعة في تركيا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، فجر اليوم السبت، عن الشرع قوله: "سعدت بالمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في نسخته الرابعة، تحت شعار (التمسك بالدبلوماسية في عالم منقسم)".

وأشار إلى أن مشاركته "جاءت انطلاقاً من إيمان الجمهورية العربية السورية العميق بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأنجح لحل النزاعات وتعزيز السلام والاستقرار في منطقتنا والعالم".

واعتبر أن المنتدى شكّل "فرصة ثمينة" لتبادل الرؤى مع عدد من القادة والمسؤولين بشأن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وفي سياق متصل، شدد الشرع على "ضرورة احترام وحدة وسيادة أراضي الجمهورية العربية السورية".
تأتي تصريحات الشرع بينما ارتكبت إسرائيل عدة انتهاكات للسيادة السورية منذ توليه السلطة رغم أن إدارته لم تهدد تل أبيب بأي شكل.

يذكر أن إسرائيل استولت على المنطقة العازلة التي تخضع لمراقبة الأمم المتحدة في الأراضي السورية بعد سقوط النظام السوري في ديسمبر/كانون الأول 2024، بذريعة "ضمان أمن" الجولان المحتل.

كما تشن تل أبيب بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا، ما أدى إلى مقتل مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

وحسب الوكالة السورية، وجّه الشرع "الشكر والتقدير للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على اهتمامه الكريم وحسن استقباله".

وأمس الجمعة، انطلقت فاعليات النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي "ADF2025"، والذي يُعقد بين 11 و13 أبريل/نيسان الجاري، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وممثلين عن منظمات دولية.

ويُقام المنتدى برعاية الرئيس التركي، وتنظيم وزارة الخارجية، وذلك في مركز المؤتمرات بمنطقة "بيليك" التابعة لولاية أنطاليا جنوبي البلاد.

مصدر:TRT Arabi
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