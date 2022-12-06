سياسة
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رئيس وزراء السويد: لن نسمح بأن تصبح بلادنا قاعدة للإرهاب
قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون بأنه لن يسمح بأن تتحول بلاده إلى قاعدة للإرهاب، مُجدِداً تأكيده على أن لتركيا الحق في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب.
رئيس وزراء السويد: لن نسمح بأن تصبح بلادنا قاعدة للإرهاب
رئيس الوزراء السويدي: لتركيا لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب كما في بلادنا / صورة: Reuters / صورة: AP
6 ديسمبر 2022

قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون، إنه يجب ألا تتحول بلاده إلى "قاعدة للإرهاب".

جاء ذلك في معرض رده على رسالة من البرلمانية السابقة عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي نالين بكغول المعروفة بمعاداتها لتركيا.

وطالبت بكغول في رسالتها بعدم تسليم إرهابيين إلى تركيا في إطار المذكرة الثلاثية المبرمة مع أنقرة بشأن عضوية السويد وفنلندا في الناتو.

وفي الرسالة التي نشرها رداً على بكغول، أكد كريسترسون أن "الذين لم يتورطوا في الإرهاب وتمويله أو أي جريمة أخرى ليس لديهم ما يخشونه".

وأضاف :"لن نسمح بأن تصبح السويد قاعدة للإرهاب، سواء أكان يستهدف دولاً أخرى غير السويد أم لا".

وأردف :"لطالما كنت واضحاً في أن تركيا لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب، كما في بلادنا".

ولفت إلى أن السويد ستواصل التزام القانون الدولي وأنها "إحدى أقوى الدول التي تُحكم وفق مبدأ سيادة القانون"، مؤكداً أنه لا يمكن تسليم المواطنين السويديين.​​​​​​​

والجمعة، سلمت السويد تركيا مطلوباً يدعى محمود طاط محكوم عليه بالسجن 6 أعوام و10 أشهر لانتمائه إلى تنظيم PKK الإرهابي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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