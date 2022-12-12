سياسة
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إسرائيل تعلن حقيقة كشف الجاسوس إيلي كوهين في سوريا عام 1965
وضعت إسرائيل حدّاً للجدل الدائر منذ عقود بشأن أحد أشهر جواسيسها، إيلي كوهين، قائلة إن القبض عليه وإعدامه في سوريا كان بسبب جهود مخابراتية مضادة ناجحة وليس لأنه تصرف بعدم احترافية. وتمكن كوهين من نقل معلومات حيوية تسببت في هزيمة سوريا في حرب عام 1967.
إسرائيل تعلن حقيقة كشف الجاسوس إيلي كوهين في سوريا عام 1965
بفضل جهود المخابرات السورية.. إسرائيل تعلن حقيقة كشف الجاسوس إيلي كوهين. / صورة: Reuters
12 ديسمبر 2022

وضعت إسرائيل اليوم الاثنين حدّاً للجدل الدائر منذ عقود بشأن أحد أشهر جواسيسها، إيلي كوهين، قائلة إن القبض عليه وإعدامه في سوريا كان بسبب جهود مخابراتية مضادة ناجحة وليس لأنه تصرف بعدم احترافية.

وجندت المخابرات الإسرائيلية (الموساد) كوهين، وهو يهودي هاجر من مصر إلى إسرائيل، وأرسلته سرّاً إلى دمشق، حيث عمل من عام 1961 إلى 1965.

وقبل اعتقاله، تمكن من نقل معلومات تقول إسرائيل إنه اتضح أنها كانت حيوية لهزيمة القوات السورية في حرب عام 1967. وعرضت قصته في مسلسل تلفزيوني على منصة نتفليكس عام 2019.

وقال رئيس الموساد ديفيد بارنيا خلال افتتاح متحف لإحياء ذكرى كوهين في مدينة هرتزليا الساحلية، إن تحقيقاً في الآونة الأخيرة خلص إلى أن الجاسوس قُبض عليه "فقط لأن العدو اعترض عمليات إرسال له. ببساطة جرى اعتراضه وتعقبه".

وأضاف بارنيا، حسب نص كلمته في الفعالية "هذه الآن حقيقة مخابراتية"، رافضاً النظريات القائلة بأن كوهين قد كشف نفسه للجانب السوري عن طريق إرسال رسائل كثيرة جداً، ربما تحت ضغط من قياداته، أو خالف التعليمات.

ومن بين المعروضات في المتحف الجديد آخر برقية لكوهين، والتي أرسلت يوم القبض عليه في يناير/ كانون الثاني 1965، بشأن اجتماع للقيادة السورية العليا. وأدين كوهين بالتجسس، وأعدم في دمشق في وقت لاحق من ذلك العام.

ورفضت سوريا، التي لا تزال في حالة حرب مع إسرائيل، إعادة جثمان كوهين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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