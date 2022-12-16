أطلقت البحرية الأمريكية على سفينتها الحربية من الجيل التالي اسماً نسبة إلى موقع اشتُهر بمذابح المدنيين في العراق.

وقال وزير البحرية كارلوس ديل تورو في كلمة ألقاها يوم الأربعاء في ثكنة مشاة البحرية في واشنطن العاصمة إن السفينة الهجومية البرمائية الجديدة سُمّيت باسم "يو إس إس الفلوجة"، تكريماً للمعركتين الأولى والثانية في الفلوجة.

وأسفرت المعارك خلال غزو العراق عن اشتباكات عنيفة وسقوط آلاف القتلى من المدنيين.

وأضاف ديل تورو: "سوف تُحيي سفينة USS الفلوجة المستقبلية ذكرى معركتَي الفلوجة الأولى والثانية التي قادتها الولايات المتحدة خلال حرب العراق".

ووقعت أعنف الاشتباكات التي أعقبت الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 في الفلوجة.

وفي السابع من نوفمبر/تشرين الثاني عندما كان الهجوم الأمريكي غير ناجح بشكل عام وتكبدت قواته خسائر بدأت الولايات المتحدة حصار الفلوجة التي كانت مسرحاً لعمليات قتل مروعة.

وخلال عملية حصار فانتوم فيوري قُتل أكثر من 100 من قوات التحالف وأصيب أكثر من 600 جندي، بينما قُتل آلاف من المدنيين العراقيين.