سياسة
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"USS الفلوجة".. واشنطن تُسمّي سفينة حربية باسم موقع مذابح المدنيين بالعراق
أعلن وزير البحرية الأمريكية كارلوس ديل تورو إطلاق اسم "يو إس إس الفلوجة" على سفينة حربية من الجيل التالي، نسبة إلى مدينة الفلوجة التي اشتُهرت بمذابح المدنيين في العراق.
"USS الفلوجة".. واشنطن تُسمّي سفينة حربية باسم موقع مذابح المدنيين بالعراق
السفينة الهجومية البرمائية الجديدة سُمّيت باسم "USS الفلوجة" تكريماً للمعركتين الأولى والثانية في الفلوجة / صورة: AA
16 ديسمبر 2022

أطلقت البحرية الأمريكية على سفينتها الحربية من الجيل التالي اسماً نسبة إلى موقع اشتُهر بمذابح المدنيين في العراق.

وقال وزير البحرية كارلوس ديل تورو في كلمة ألقاها يوم الأربعاء في ثكنة مشاة البحرية في واشنطن العاصمة إن السفينة الهجومية البرمائية الجديدة سُمّيت باسم "يو إس إس الفلوجة"، تكريماً للمعركتين الأولى والثانية في الفلوجة.

وأسفرت المعارك خلال غزو العراق عن اشتباكات عنيفة وسقوط آلاف القتلى من المدنيين.

وأضاف ديل تورو: "سوف تُحيي سفينة USS الفلوجة المستقبلية ذكرى معركتَي الفلوجة الأولى والثانية التي قادتها الولايات المتحدة خلال حرب العراق".

ووقعت أعنف الاشتباكات التي أعقبت الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 في الفلوجة.

وفي السابع من نوفمبر/تشرين الثاني عندما كان الهجوم الأمريكي غير ناجح بشكل عام وتكبدت قواته خسائر بدأت الولايات المتحدة حصار الفلوجة التي كانت مسرحاً لعمليات قتل مروعة.

وخلال عملية حصار فانتوم فيوري قُتل أكثر من 100 من قوات التحالف وأصيب أكثر من 600 جندي، بينما قُتل آلاف من المدنيين العراقيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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