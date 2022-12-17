يشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حفل ختام بطولة كأس العالم "قطر 2022"، بدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيانٍ السبت أن الرئيس أردوغان يتوجه غداً الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة، لحضور المباراة النهائية وحفل الختام.

والأحد يلتقي المنتخب الفرنسي نظيره الأرجنتيني في نهائي بطولة كأس العالم 2022، على ملعب لوسيل.

وكان الرئيس التركي شارك في حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022، برفقة عقيلته السيدة أمينة ووزراء الخارجية والدفاع والرياضة ومسؤولين آخرين.