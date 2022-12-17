سياسة
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بدعوة من أمير قطر.. الرئيس التركي سيشارك في حفل ختام مونديال قطر 2022
ذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن الرئيس أردوغان يتوجه غداً الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة، لحضور المباراة النهائية وحفل الختام.
بدعوة من أمير قطر.. الرئيس التركي سيشارك في حفل ختام مونديال قطر 2022
الرئيس التركي سيشارك في حفل ختام مونديال قطر 2022/ صورة: AA
17 ديسمبر 2022

يشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حفل ختام بطولة كأس العالم "قطر 2022"، بدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيانٍ السبت أن الرئيس أردوغان يتوجه غداً الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة، لحضور المباراة النهائية وحفل الختام.

والأحد يلتقي المنتخب الفرنسي نظيره الأرجنتيني في نهائي بطولة كأس العالم 2022، على ملعب لوسيل.

وكان الرئيس التركي شارك في حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022، برفقة عقيلته السيدة أمينة ووزراء الخارجية والدفاع والرياضة ومسؤولين آخرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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