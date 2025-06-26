جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها، أمس الأربعاء، عقب مشاركتها في قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، بمدينة لاهاي الهولندية.

وقالت ميلوني إنها بحثت خلال القمة وفي اللقاءات التي أجرتها على هامشها، تطورات الحرب الروسية-الأوكرانية والأوضاع في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن هناك نزاعات أخرى يجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار فيها، على غرار ما جرى بين إسرائيل وإيران.

ونقلت ما قالته للرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال القمة، إنه "يجب إظهار الحزم نفسه الذي أُبدِي في مواجهة الحرب بين إسرائيل وإيران، من أجل وقف إطلاق النار في أوكرانيا وغزة أيضاً".

ووصفت رئيسة الوزراء الإيطالية الوضع في قطاع غزة بأنه "لم يعد قابلاً للاستمرار".

وفي 13 يونيو/حزيران الجاري، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران استمر 12 يوماً، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وأسفر عن 606 قتلى و5 آلاف و332 مصاباً، وفق وزارة الصحة الإيرانية.

وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، اخترق عدد كبير منها منظومات الدفاع، ما خلف دماراً وذعراً غير مسبوقين، فضلاً عن 28 قتيلاً و3 آلاف و238 جريحاً، حسب وزارة الصحة وإعلام عبري.

ومع رد إيران الصاروخي على إسرائيل وتكبيدها خسائر كبيرة، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران مدعية "نهاية" برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو/حزيران وقفاً لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 188 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.