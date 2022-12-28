سياسة
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أصيب بنوبة ربو.. العثور على جثة حفيد بوب مارلي في سيارة
عُُثر على جثة المغني جو ميرسا مارلي حفيد أسطورة موسيقى الريغي في جامايكا، بوب مارلي في سيارته بعد إصابته بنوبة ربو.
أصيب بنوبة ربو.. العثور على جثة حفيد بوب مارلي في سيارة
العثور على جثة حفيد بوب مارلي في سيارة / صورة: صورة من تويتر
28 ديسمبر 2022

أعلنت وسائل إعلام أمريكية وفاة جو ميرسا مارلي حفيد أسطورة موسيقى الريغي في جامايكا، بوب مارلي، عن عمر ناهز 31 عاماً.

وأكد أحد مديري أعمال مارلي نبأ وفاته لمجلة رولينغ ستون المختصة بالفن دون تحديد سبب الوفاة، فيما أعلنت إذاعة دبليو زد بي بي WZPP المحلية بولاية فلوريدا الأمريكية حيث كان يعيش جو مارلي العثور على جثته أمس الثلاثاء داخل سيارة إثر إصابته بنوبة ربو.

وأعرب رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنس عن حزنه الشديد لوفاة مارلي مقدماً التعازي لأسرته، ومعتبراً وفاته خسارة كبيرة للموسيقى.

وقال هولنس في تغريدة على تويتر "أقدم خالص التعازي لأصدقاء جوزيف مارلي وكل العاملين في قطاع موسيقى الريغي.

أصدر مارلي ألبومه الأول عام 2016 بعنوان (comfortable)، وفي 2021 أصدر ألبوم Eternal.

وكان جو مارلي قد تطرق في مقابلة مع "رولينغ ستون" عام 2014، إلى طفولته التي أمضاها بين الموسيقيين، بينهم والده وعمّه زيغي.

وقال حينها "كان الوضع مذهلاً، إذ كنت أرى هؤلاء الأشخاص يزوروننا وأطّلع على طريقة عملهم"، مضيفاً "كنت أعود إلى المنزل وأحاول إنجاز فروضي المدرسية لكنّ تركيزي كان يتشتت وكنت أذهب لمراقبة الاستوديو".

وأشار في المقابلة إلى رغبته في إنجاز مساره الخاص بغض النظر عن تاريخ عائلته في مجال الموسيقى.

وقال للمجلة "أنا أنتمي إلى الجيل الجديد من مارلي، لكن لا أزال أخوض مزيداً من التجارب"، مضيفاً "إنّ مشروعي يتمثّل في إنجاز شيء جديد مع أصولي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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