وصل نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو إلى السعودية بعد انضمامه إلى نادي النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين.

وقال النادي في تغريدة على تويتر: "نجد العُظمى تستقبل معشوق الجماهير حول العالم، لاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو يصل إلى الرياض".

وفي وقت سابق نشر النادي مقطع فيديو قصير لكريستيانو وهو بالطائرة يقول فيه للمشجعين "أراكم قريباً".

وأعلن النصر، متصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، أنه سيقيم حفلاً "لاستقبال اللاعب الأعظم عالمياً" كريستيانو رونالدو الثلاثاء.

ونشر النصر في حسابه على تويتر صورة للاعبه البرتغالي الجديد وكتب بجوار صورة لملعبه الممتلئ بالمشجعين "الحدث المنتظر.. حفل استقبال اللاعب الأعظم عالمياً".

وأضاف النادي: "جماهير النصر ستستقبل لاعبها كريستيانو رونالدو السابعة مساء في ساحة النصر مرسول بارك".

وغادر رونالدو (37 عاماً) فريق مانشستر يونايتد في منتصف الموسم الجاري قبل أن يقرر الانتقال إلى النصر في صفقة مدوية قدرت وسائل إعلام قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو (214,04 مليون دولار).

وكشف النصر الجمعة أنه ضم المهاجم البرتغالي بعقد يمتد حتى 2025.

وأضاف النادي عبر حسابه على تويتر "وقع رئيس مجلس إدارة النادي مسلي آل معمر عقداً مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو. سيمتد العقد حتى 2025" مصحوباً بصورة لرونالدو وهو يحمل القميص رقم سبعة للنادي.

وتابع: "حصلت مراسم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد"، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

ويتصدر النصر الدوري برصيد 26 نقطة من 11 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن الشباب الذي خاض عشر مباريات، ونقطتين عن الاتحاد الذي يملك أيضاً مباراة واحدة مؤجلة، حسب رويترز.

ويحلم النصر بحصد لقب الدوري لأول مرة منذ 2019 وإنهاء سيطرة غريمه الهلال في آخر ثلاثة مواسم، حسب رويترز.