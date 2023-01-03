قدّم نادي النصر السعودي لاعبه الجديد كريستيانو رونالدو الثلاثاء، في حفل ضخم أقيم في استاد "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض، عقب توقيع النجم البرتغالي عقداً مع "العالمي" لموسمين ونصف.

وقال رونالدو للجماهير الغفيرة التي لم تتوقف عن الهتاف باسمه: "السعادة تغمرني لوجودي هنا، حظيت بترحيب كبير أنا وعائلتي، وأعد الجميع بتقديم أفضل ما لديّ".

وأضاف: "أتوقع أن أنجز كثيراً وأقدّم كثيراً للنادي وجماهيره، وأن أساعد المملكة العربية السعودية في مسائل اجتماعية كثيرة".

وأكمل: "الآن أريد أن أستغلّ الفرصة، أنا وعائلتي نشكركم على هذا الترحيب، وأعدكم بما هو أفضل".

واختتم رونالدو حديثه في "مرسول بارك" بعبارة "أنا عالمي".

وتَقدَّم مراسم التقديم رئيس النادي مسلي آل معمر والمدرب رودي غارسيا ولاعبو فريق النصر، بالإضافة إلى حشد كبير من الصحفيين والإعلاميين المحليين والعالميين.

وقال رونالدو في مؤتمر صحفي خاصّ بتقديمه لوسائل الإعلام: "سعيد للغاية بقراري الانتقال إلى صفوف النصر، وهو تَحدٍّ جديد لي في آسيا بعد رحلة طويلة في أوروبا".

وأردف النجم البرتغالي: "رغم العروض الأوروبية التي قُدّمَت لي اخترت نادي النصر ووفّيت بالكلمة التي وعدت بها الفريق، والدوري السعودي يتميز بالتنافس الشديد".

وتابع : "أتيت هنا لتحقيق النجاح والتميز والتغيير في ثقافة كرة القدم مع نادي النصر بوجود الرئيس مسلي آل معمر والمدرب رودي غارسيا".

من جانبه وصف مسلي آل معمر التعاقد مع رونالدو بأنه "إضافة كبيرة لنادي النصر والرياضة السعودية، وليس صفقة لاعب أتى من أجل الفوز، بل هي أبعد من ذلك".

وأشار آل معمر إلى أن "رونالدو الأفضل في تاريخ كرة القدم، فمن الطبيعي أن يكون الأعلى أجراً في العالم، وهو أمر يستحقّه، وقد طلب منا في المفاوضات أن يعامَل كبقية زملائه".

بدوره عبّر الفرنسي رودي غارسيا مدرّب نادي النصر عن سعادته بانتقال رونالدو إلى صفوف فريقه، مؤكداً أنه سيجعل كريستيانو سعيداً باللعب في السعودية.

وقال غارسيا: "إنه من أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، ونرحّب به هنا، وهو يمثل إضافة رائعة بأن يكون واحداً منا".

رونالدو الفائز بخمس كرات ذهبية، سبق له أن لعب لكبرى الأندية الأوروبية ونال عديداً من الألقاب الفردية والجماعية، بداية مع سبورتنغ لشبونة ثم مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، وتجربته مع "العالمي" هي الأولى له خارج حدود القارة العجوز.

يُذكر أن رونالدو (37 عاماً) فسخ عقده مع مانشستر يونايتد قبل مدة بعد أن لعب له لموسم ونصف في تجربة ثانية لم تكُن ناجحة كفترته الأولى مع النادي الإنجليزي.