سياسة
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"متعهد اتفاق وادي عربة".. وفاة رئيس وزراء الأردن الأسبق عبد السلام المجالي
توفي رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد السلام المجالي، عن عمر يناهز 98 عاماً، بعد 29 عاماً من توقيعه اتفاقية وادي عربة، التي تعرف بمعاهدة السلام الأردنية مع إسرائيل.
"متعهد اتفاق وادي عربة".. وفاة رئيس وزراء الأردن الأسبق عبد السلام المجالي
"متعهد اتفاق وادي عربة".. وفاة رئيس وزراء الأردن الأسبق عبد السلام المجالي / صورة: فيسبوك
4 يناير 2023

توفي الثلاثاء رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد السلام المجالي عن عمر 98 عاماً.

وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ناعياً المجالي، إن "الأردن فقد برحيله أحد رجالاته الأوفياء الذين خدموا بإخلاص منقطع النَّظير"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وأكد الخصاونة أن "مناقب الفقيد وإرثه الكبير والخدمات الجليلة التي قدمها على مدى عدة عقود ستبقى ماثلة في ذاكرة الوطن ونبراساً للأجيال القادمة".

وبين عامي 1993 و1995، شغل المجالي مناصب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع، ثم رئيس الوزراء ووزير الدفاع عامي 1997 و1998.

كما شغل منصب وزير الصحة ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير التربية والتعليم وعمل مستشاراً للملك الراحل الحسين بن طلال وعضواً في مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان) لأكثر من مرة، إضافة إلى مناصب أخرى عديدة.

كما تولى المجالي رئاسة الوفد الأردني لمباحثات السلام حول الشرق الأوسط عام 1991، ووقع على اتفاقية السلام بين المملكة وإسرائيل عام 1994 بصفته رئيساً للوزراء آنذاك.

والراحل من مواليد 1925 في محافظة الكرك جنوبي البلاد، وشقيق السياسي ورئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) عبد الهادي المجالي الذي توفي في فبراير/شباط 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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