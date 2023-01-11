على الرغم من التسريح الجماعي للعمال في شركات مثل تويتر وميتا وأمازون، لا يزال مطورو البرامج يتصدرون قائمة الوظائف الأكثر طلباً خلال عام 2023، لكن أولئك الذين يبحثون عن الأمن الوظيفي، عليهم التفكير جدياً بتخصصات الرعاية الصحية، وفقاً لما أوردته يو أس نيوز.

وأعلنت منظمة يو إس نيوز آند وورلد ريبورت، السلطة العالمية في التصنيف واستشارات المستهلكين، الثلاثاء عن أفضل الوظائف لعام 2023. تقدم التصنيفات نظرة على أفضل الوظائف عبر 17 فئة، من قطاعات مثل الأعمال والرعاية الصحية والتكنولوجيا، لمساعدة الباحثين عن عمل في كل مستوى على تحقيق أهدافهم المهنية.

وبينما تأخذ النتائج في الاعتبار أهم جوانب الوظيفة، بما في ذلك إمكانات النمو والتوازن بين العمل والحياة والراتب وآفاق العمل المستقبلية، يحذر الخبراء على الدوام من أن مثل هذه القوائم ليست نهائية وصحيحة على الدوام، نظراً لأن سوق العمل يتغير باستمرار، لذلك قد ترتفع أو تنخفض شعبية بعض الوظائف بمرور الوقت.

هيمنة التكنولوجيا

وجدت يو أس نيوز، التي قامت بتحليل البيانات من مكتب إحصاءات العمل لتصنيف الوظائف، أن مطور البرمجيات قد حصل على المركز الأول في قائمة أفضل الوظائف لعام 2023، صاعداً من المركز الخامس في قائمة العام الماضي، وذلك على الرغم من التسريحات رفيعة المستوى التي سادت في شركات التكنولوجيا العملاقة.

من جهتها، قالت جانيكا إنجرام، محررة الوظائف في يو أس نيوز: "أصبح مطورو البرمجيات أكثر أهمية للنمو والنجاح المستدام للشركات عبر الصناعات. إن توقعات طلبات التوظيف على مدى 10 سنوات قوية ومن المتوقع أن تنمو بمعدل أعلى من المتوسط. ومن المتوقع أن يزداد الطلب عليها، بسبب العدد المتزايد من المنتجات والخدمات التي تستفيد من البرمجيات. كما يساهم انخفاض البطالة والراتب المتوسط المرتفع في جاذبية هذه المهنة".

ومع جميع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة عالية التقنية التي يعتمد عليها المجتمع، نحتاج إلى مهارات متخصصي التكنولوجيا، الذين يبدأ متوسط أجورهم السنوية بأكثر من 100 ألف دولار أمريكي، كما هو الحال مع رواتب موظفي الرعاية الصحية.

طلب متزايد على الرعاية الصحية

في حين أن ما يقرب من 40% من أفضل 100 وظيفة في الرعاية الصحية أو أدوار دعم الرعاية الصحية، استولت وظائف الرعاية الطبية على المراتب الأربع الأولى بعد مطور البرامج، حيث حل ممرض ممارس في المرتبة الثانية، ومدير خدمات طبية وصحية في المرتبة الثالثة ومساعد طبيب في المرتبة الرابعة.

وحول زيادة الطلب على وظائف الرعاية الصحية، قالت إنجرام: "ليس من المستغرب أن تستمر الوظائف في مجال الرعاية الصحية في الهيمنة على تصنيفات أفضل الوظائف. يؤكد موسم البرد والإنفلونزا هذا العام على الحاجة البشرية الدائمة لممارسي الرعاية الصحية". وأضافت: "إن الرواتب الأعلى من المتوسط، ومعدلات البطالة المنخفضة، والآفاق المستقبلية القوية للعديد من هذه الأدوار تعكس ذلك بالتأكيد".

كما تستمر وظائف الرعاية الصحية أيضاً في احتلال مرتبة عالية بين الوظائف ذات الأمن الوظيفي الأكبر، حيث استحوذت الصناعة على 13 من أفضل 20 وظيفة في قائمة يو أس نيوز لعام 2023؛

أكثر 20 وظيفة مطلوبة

1- مطور برامج، متوسط الراتب السنوي 120.73 ألف دولار.

2- ممرضة متدربة، متوسط الراتب السنوي 120.68 ألف دولار.

3- مدير الخدمات الطبية والصحية، متوسط الراتب السنوي 101 ألف دولار.

4- مساعد الطبيب، متوسط الراتب السنوي 121.53 ألف دولار.

5- محلل أمن المعلومات، متوسط الراتب السنوي 102.6 ألف دولار.

6- معالج فيزيائي، متوسط الراتب السنوي 95.6 ألف دولار.

7- مدير مالي، متوسط الراتب السنوي 131.7 ألف دولار.

8- مدير تكنولوجيا المعلومات، متوسط الراتب السنوي 159 ألف دولار.

9- مطور ويب، متوسط الراتب السنوي 77 ألف دولار.

10- دكتورالاسنان، متوسط الراتب السنوي 160.37 ألف دولار.

11- محامي، متوسط الراتب السنوي 128 ألف دولار.

12- طبيب بيطري، متوسط الراتب السنوي 100 ألف دولار.

13- طبيب جراح، متوسط الراتب السنوي 208 آلاف دولار.

14- اختصاصي تقويم الأسنان، متوسط الراتب السنوي 208 آلاف دولار.

15- محلل أبحاث السوق، متوسط الراتب السنوي 64 ألف دولار.

16- لوجيستي، متوسط الراتب السنوي 77 ألف دولار.

17- ممرضة مسجلة، متوسط الراتب السنوي 77.6 ألف دولار.

18- محلل إداري، متوسط الراتب السنوي 93 ألف دولار.

19- مساعد علاج وظيفي، متوسط الراتب السنوي 61.7 ألف دولار.

20- محلل نظم الكمبيوتر، متوسط الراتب السنوي 99.27 ألف دولار.

بالإضافة إلى ذلك، ظهر الطيار لأول مرة في أفضل 50 تطبيقاً هذا العام في المرتبة 47 نظراُ لأنه يمثل درجات أعلى في التوازن بين العمل والحياة، والراتب وآفاق المستقبل.