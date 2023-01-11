أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، تعيين رئيس هيئة الأركان العامة للجيش فاليري غيراسيموف قائداً لقواتها في أوكرانيا، خلفاً لسيرغي سوروفيكين.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه "جرى تعيين رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة فاليري غيراسيموف قائد المجموعة المتكاملة للقوات" الروسية في أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة أن "رفع مستوى قيادة العملية الخاصة (في أوكرانيا) مرتبط بزيادة المهام التي يتعين إنجازها، والحاجة إلى تفاعل أوثق بين مكونات القوات المسلحة".

وأفادت أنّ الجنرالات سيرغي سوروفيكين وأوليغ ساليوكوف وأليكسي كيم سيتولون مساعدة غيراسيموف .

وأضاف البيان أن وزير الدفاع سيرغي شويغو، نفذ تعيينات جديدة في قيادة "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، دون مزيد تفاصيل.

ولفت إلى أن التعيينات الجديدة مرتبطة بالنطاق الأوسع للمهام والحاجة إلى تنسيق أوثق بين جميع الفروع والخدمات العسكرية.

مَن هو فاليري غيراسيموف؟

وُلد 8 سبتمبر/أيلول 1955 في مدينة كازان وفي عام 1977 تخرج في كلية الدبابات العسكرية القيادية بالمدينة. خدم كقائد فصيلة ومن ثم قائد سرية وبعد ذلك تسلم قيادة كتيبة في المجموعة الشمالية لقوات المنطقة العسكرية في الشرق الأقصى لروسيا.

بالوقت نفسه تابع دراسته العسكرية حيث تخرج في العام 1987 من الأكاديمية العسكرية للقوات المدرعة باسم المشير مالينوفسكي.

وعمل كرئيس أركان وبعد ذلك قائداً لفوج دبابات، ثم رئيس أركان فرقة المشاة الآلية في منطقة البلطيق العسكرية.

و منذ عام 1993 حتى 1995 كان قائداً لفرقة المشاة الآلية في مجموعة القوات الشمالية الغربية.

بعد تخرجه في 1997 في الأكاديمية العسكرية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، شغل مناصب نائب أول لقائد الجيش في منطقة موسكو العسكرية ثم نائباً لقائد الجيش 58 في المنطقة العسكرية الشمالية في القوقاز ثم رئيساً لأركانه، وبعد ذلك تسلم قيادة الجيش 58.

وعمل بين عامي 2003 و 2005 رئيساً لأركان المنطقة العسكرية للشرق الأقصى.

ومنذ عام 2005 أصبح رئيساً للمديرية العامة للتدريب القتالي والخدمة في القوات المسلحة، وفي 2006 رئيساً لأركان المنطقة العسكرية لشمالي القوقاز.

في 2007 عين قائداً لمنطقة لينينغراد العسكرية، وفي 2009 قائداً لمنطقة موسكو العسكرية.

أصبح نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية في ديسمبر/كانون الأول 2010.

ومنذ 2012 قائداً للمنطقة العسكرية المركزية، ثم عين رئيساً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية ونائباً أول لوزير دفاع روسيا الاتحادية.

وعُيِّن غيراسيموف بدلاً عن سيرغي سوروفيكين المعروف بصرامته، قائداً للقوات في أوكرانيا في أكتوبر/تشرين الأول لإصلاح وضع الجيش الروسي الذي تكبد انتكاسات مقابل هجمات القوات الأوكرانية في منطقتي خاركيف (شمال شرق) وخيرسون (جنوب).

ونظم سوروفيكين انسحاب القوات الروسية من مدينة خيرسون في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الذي شكل نكسة كبيرة للكرملين.

ومنذ ذلك الحين، تشهد الجبهة استقراراً بشكل عام، باستثناء مدينة باخموت، في منطقة دونيتسك (شرق)، التي يحاول الجيش الروسي ومجموعة فاغنر شبه العسكرية الاستيلاء عليها منذ أشهر.

وفي مواجهة هذه الصعوبات في الميدان، أمر فلاديمير بوتين باستدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط وبحملة قصف على البنى التحتية للطاقة الأوكرانية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية على موسكو.