سياسة
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"جنّي أو طبق طائر".. طيار حربي سعودي يروي قصة اشتباكه مع  جسم غريب
أثار الطيار الحربي السعودي المتقاعد فهد العطاوي تفاعلاً واسعاً في وسائل التواصل الاجتماعي بعد حديثه عن مقاتلته "جسماً غريباً" في سماء السعودية عام 1994 في أثناء مهمة تدريبية.
"جنّي أو طبق طائر".. طيار حربي سعودي يروي قصة اشتباكه مع  جسم غريب
طائرات حربية سعودية - صورة تعبيرية / صورة: وسائل التواصل
12 يناير 2023

تحدّث الطيار الحربي السعودي المتقاعد فهد العطاوي عن مقاتلته "جسماً غريباً" في سماء السعودية عام 1994 في أثناء مهمة تدريبية، وهو ما أثار تفاعلاً واسعاً في وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج "واحد مع جاسم" الذي يقدمه الإعلامي السعودي جاسم العثمان.

وذكر العطاوي أنه لا يعرف إلى الآن ما هذا الجسم الغريب الذي اشتبك معه خلال الليل، وقال: "في الليل طايرين صادفت حاجة إلى الساعة هذه لا أدري ما هي هل هي طائرة واجهتني هل هو UFO (جسم طائر غير معروف) أو طبق طائر هل هي جني؟ ما أدري..".

وأضاف العطاوي أن شهوداً من زملائه الطيارين على هذا الحادث، وهما وكيل وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية الحالي أحمد عسيري واللواء الطيار ناصر القحطاني.

وأشار إلى أنه استأذن ناصر القحطاني للاطلاع على الجسم الغريب الذي دخل عليهم في المنطقة التدريبية، وقال: "لو ناصر القحطاني ما قال لي ’أفلح يا فهد‘ باللهجة القحطانية الجنوبية كان الآن أنا مش موجود".

وأوضح أنه دوّن الحادثة في سجل خاص بعمليات الطيران على أنه "UFO"، أي "أطباق طائرة"، وذكر أنه سأل عن هذا الجسم الغريب ولم يحصل على إجابة من أحد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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