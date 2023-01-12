سياسة
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"مصر 160 مليون نسمة".. تقرير يتوقع تعداد سكان الدول العربية عام 2050
أصدر المعهد الوطني الفرنسي للدراسات الديموغرافية تقريراً بعنوان "سكان العالم"، قدّم فيه صورة شاملة للوضع السكاني في جميع أنحاء العالم. وأشار التقرير إلى احتلال مصر المرتبة الأولى بعدد السكان (111 مليون نسمة) في الدول العربية حتى منتصف عام 2022.
"مصر 160 مليون نسمة".. تقرير يتوقع تعداد سكان الدول العربية عام 2050
الكثافة السكانية في الدول العربية منتصف 2022 / صورة: CNN
12 يناير 2023

أصدر المعهد الوطني الفرنسي للدراسات الديموغرافية تقريراً بعنوان "سكان العالم"، قدّم فيه صورة شاملة للوضع السكاني في جميع أنحاء العالم.

وتضاعف عدد سكان العالم إلى ثمانية أضعاف على مدى الـ200 عام الماضية بعدما وصل إلى حوالي 8 مليارات في عام 2022، وقد يصل العدد إلى 10 مليارات بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين.

واستُخدمت عوامل ديموغرافية في التقرير، كمساحة الأرض وعدد السكان التقديري في منتصف العام الماضي، ومعدلات المواليد والوفيات ومعدل وفيات الرضع وإجمالي معدل الخصوبة والنسبة المئوية للسكان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و65 عاماً ومتوسط العمر المتوقع عند الولادة للذكور والإناث.

وأشار التقرير إلى احتلال مصر المرتبة الأولى بعدد السكان (111 مليون نسمة) في الدول العربية حتى منتصف عام 2022، تتبعها السودان بتعداد 46.9 مليون، والجزائر بإجمالي 44.9 مليون نسمة.

وتوقع التقرير حجم السكان في الدول العربية لعام 2050، ليصل تعداد سكان مصر إلى 160 مليوناً، والسودان 85 مليوناً، والعراق بإجمالي 75 مليون نسمة.

ووفقاً للتقرير، تعتبر الصين والهند والولايات المتحدة وإندونيسيا وباكستان ونيجيريا والبرازيل الدول السبع المكتظة بأعلى عدد من السكان بإجمالي 4.1 مليار نسمة، أي أكثر من نصف سكان العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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