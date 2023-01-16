سياسة
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تعهَّد بـ"التجهيز للحرب".. مَن الرئيس الجديد لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي؟
عُيّن اللواء هرتسي هليفي الاثنين رئيساً لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي، وتعهد هليفي عقب استلام مهامهه بـ"تجهيز الجيش للحرب على الجبهات القريبة والبعيدة".
تعهَّد بـ"التجهيز للحرب".. مَن الرئيس الجديد لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي؟
تعهد هليفي عقب استلام مهامهه بـ"تجهيز الجيش للحرب على الجبهات القريبة والبعيدة" / صورة: AFP
16 يناير 2023

تولى اللواء هرتسي هليفي الاثنين مهامه رئيساً لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي رسمياً في مراسم أقيمت بمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتعهد هليفي الذي سيشغل المنصب لثلاث سنوات بتجهيز "الجيش للحرب على الجبهات القريبة والبعيدة".

وقال رئيس الوزراء إن إسرائيل لن تنجر إلى "حروب غير مجدية، لكننا في الأوقات الحاسمة سنكون على خط المواجهة".

ورشح وزير الدفاع السابق بيني غانتس، هليفي، واختاره ليكون قائد الجيش الثالث والعشرين في إسرائيل.

ولاقت خطوة غانتس انتقادات من بعض أعضاء الحكومة إذ أتت قبل فترة وجيزة من الانتخابات.

ويأتي تولي هليفي منصبه في وقت تشهد به الأراضي الفلسطينية تصعيداً لا سيما في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وينفذ فيها الجيش الإسرائيلي عمليات مستمرة.

مَن هليفي؟

قبل توليه رئاسة هيئة الأركان كان هليفي نائباً لسلفه أفيف كوخافي.

وولد هاليفي في القدس عام 1967 وانخرط بوحدة المظليين في الجيش الإسرائيلي عام 1985 قبل أن يتقدم في مناصب قيادية مختلفة وصولاً إلى وحدة "ساريت متكال" الخاصة في الجيش عام 1993.

وعام 2001 عُين هاليفي قائداً للوحدة وبقي في منصبه ثلاث سنوات واستمر ترفيعه في الرتب في الجيش حتى تعيينه رئيساً للاستخبارات العسكرية عام 2014 ورئيساً للقيادة الجنوبية عام 2018 .

حصل هليفي على شهادات في الفلسفة وإدارة الأعمال من الجامعة العبرية في القدس ودرجة ماجستير في إدارة الموارد من جامعة الدفاع الوطني في واشنطن وفقاً للجيش الإسرائيلي.

ويعيش هليفي في مستوطنة كفار ها-أورانيم في الضفة الغربية المحتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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