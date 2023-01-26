انتقد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الخميس، "معلومات كاذبة" عن بلاده أوردها وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، في كتابه.

جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التايلاندي دون برامودويناي في العاصمة أنقرة.

وأشار الوزير إلى أن بومبيو ألّف كتابه من باب الترشح للرئاسة أو لإطلاق حملة للترشح للرئاسة، مضيفاً: "أعتقد أن هناك معلومات مضللة خطيرة لتجنب الخضوع لعملية قضائية بشأن الدعم الذي قدموه للإرهاب، باعتباره جريمة خطيرة في الولايات المتحدة".

ولفت إلى أن الكتاب يتضمن معلومات غير صحيحة يمكن وصفها بلغة دبلوماسية، بـ"الكاذبة" و"المبالغ فيها" و"ذات معايير مزدوجة".

واعتبر جاوش أوغلو أن الادعاء بأن "الجيش التركي لا يملك القدرة على هزيمة تنظيم داعش" يشكل "مثالاً على ذلك (المعلومات غير الصحيحة)".

وأوضح أن تواصُل واشنطن مع تنظيم YPG/PKK لم يبدأ في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب بل في عهد الرئيس الذي قبله باراك أوباما.

وأكد أن تركيا الدولة الوحيدة في حلف شمال الأطلسي التي حاربت تنظيم "داعش" وجهاً لوجه، مضيفاً أن ا لجيش التركي قضى على أكثر من 4 آلاف و500 من عناصر التنظيم في سوريا والعراق.

وعلى صعيد آخر، أشار جاوش أوغلو إلى توقيعه مع برامودويناي خطة العمل المشتركة الثانية بين تركيا وتايلاند التي ستشمل الخطوات المزمع اتخاذها في العلاقات الثنائية خلال الفترة من 2023 – 2028.

وقال إن خطة العمل المشتركة ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، بدءاً من الاقتصاد والثقافة وصولاً إلى التعاون الأمني والطاقة.

وأوضح أن الهدف النهائي لخطة العمل المشتركة هو تأسيس شراكة استراتيجية بين البلدين.

ولفت الوزير التركي إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع 20% العام الماضي و بلغ 2.5 مليار دولار.

كما أعرب عن سعادته باهتمام تايلاند بتطوير التعاون في مجال الصناعات الدفاعية مع تركيا.

وفي سياق منفصل أشار جاوش أوغلو إلى أنه بحث خلال اللقاء مع برامودويناي الحرب الروسية الأوكرانية، وذكر أنه قدم له إحاطة حول جهود تركيا بهذا الصدد.