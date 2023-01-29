سياسة
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إيران تعلن التصدي لهجوم بطائرات مُسيرة استهدف موقعًا عسكريًا
قالت إيران إن دفاعاتها الجوية تمكنت من صد هجوم بطائرات مسيّرة على موقع عسكري في محافظة أصفهان وسط البلاد، وأكدت أن الهجوم "لم يسبّب أي تعطيل لعمل المجمع" العسكري.
إيران تعلن التصدي لهجوم بطائرات مُسيرة استهدف موقعًا عسكريًا
لم تذكر السلطات تفاصيل عن نشاط الموقع المستهدف والواقع شمال مدينة أصفهان / صورة: مواقع تواصل
29 يناير 2023

أعلنت إيران ليل السبت-الأحد أنّ دفاعاتها تصدّت لهجوم بطائرات مُسيّرة على موقع عسكري بمحافظة أصفهان وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن بيان لوزارة الدفاع أنه "مساء 28 يناير/كانون الثاني قرابة الساعة 23:30 (20:00 ت.غ) جرى تنفيذ هجوم فاشل باستخدام طائرات مُسيّرة على أحد المجمّعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع".

وأشار البيان إلى أن "الدفاعات الجوية للمجمع أسقطت إحدى المسيرات، بينما حوصِرت مُسيّرتان وانفجرتا". وقالت الوزارة إن الهجوم "لم يسبّب أي تعطيل لعمل المجمّع" العسكري.

وأشارت إلى أن الهجوم لم يتسبّب في وقوع إصابات وإنّما أحدث فقط "أضراراً طفيفة في سقف" أحد المباني.

ويأتي الإعلان عن هذا الهجوم في سياق متوتّر على خلفيّة حراك احتجاجي في إيران بعد وفاة مهسا أميني في سبتمبر/أيلول واستمرار الخلافات حول الملف النووي الإيراني واتّهامات بعض الدول لطهران بإمداد الجيش الروسي بطائرات في إطار الحرب الروسيّة على أوكرانيا.

وذكر نائب محافظ أصفهان محمد رضا جانيساري في تصريح متلفز أنّ الهجوم الذي شنّته المسيّرات "لم يُسفر عن إصابات"، مضيفاً أنّ تحقيقاً فُتح لتحديد أسبابه. ولم تذكر السلطات تفاصيل عن نشاط الموقع المستهدف والواقع شمال مدينة أصفهان الكبيرة.

وتضمّ إيران كثيراً من مواقع الأبحاث النووية المعروفة في هذه المنطقة، بما في ذلك محطّة لتحويل اليورانيوم.

وفي أبريل/نيسان 2022 أعلنت طهران أنها بدأت إنتاج يورانيوم مخصّب بنسبة 60% في موقع نطنز، مقتربة من عتبة الـ90% اللازمة لصنع قنبلة ذرّية.

وتوقّفت المفاوضات لإحياء الاتّفاق النووي لعام 2015 بين إيران والاتّحاد الأوروبّي وستّ قوى كبرى، بعد انسحاب الولايات المتّحدة منه عام 2018. وكان هذا الاتّفاق يهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح ذرّي، وهو هدف لطالما نفت إيران نيّتها بلوغه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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