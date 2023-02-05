سياسة
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9 آلاف مريض.. فلسطين تدعو العالم لإنقاذ مرضى السرطان بغزة
بمناسبة اليوم العالمي للسرطان ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية الأحد المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية مضاعفة الجهود لتعزيز الخدمات التشخيصية والعلاجية لمرضى السرطان في قطاع غزة.
9 آلاف مريض.. فلسطين تدعو العالم لإنقاذ مرضى السرطان بغزة
وزارة الصحة: عام 2022 شهد وصول 6 آلاف مريض سرطان لمستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني / صورة: AA
5 فبراير 2023

ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية الأحد المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية مضاعفة الجهود لتعزيز الخدمات التشخيصية والعلاجية لمرضى السرطان في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة بمقر مستشفى "الصداقة التركي-الفلسطيني" بمناسبة اليوم العالمي للسرطان الموافق 4 فبراير/شباط من كل عام.

وفي كلمته خلال المؤتمر قال وكيل وزارة الصحة المساعد عبد اللطيف الحاج: "في قطاع غزة نحو 9 آلاف مريض ينتظرون انتهاء معاناتهم بتوفير العلاج الضروري لهم".

وأوضح الحاج أن "المنظومة الصحية بالقطاع المحاصر إسرائيلياً أكثر من 16 عاماً تعاني فجوات في الرعاية الصحية لمرضى السرطان منها الكشف المبكر والخدمات التشخيصية والعلاجات الإشعاعية والكيماوية".

وناشد المسؤول الفلسطيني "المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية تحمّل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل لأداء دورها والسماح بحركة المرضى إلى مستشفيات القدس والضفة الغربية لتلقي العلاج".

وأشار الحاج إلى أن وزارته "تمكنت من تجميع الخدمات العلاجية لمرضى السرطان في القطاع بمكان واحد داخل مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني".

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية فإن نسبة وفيات السرطان في غزة بلغت نحو 12.5% من إجمالي وفيات العالم لعام 2021.

وأفادت الوزارة في بيان بأن السنوات الست الماضية شهدت ازدياداً بنسبة الإصابة بالسرطان، حيث "ارتفع معدل الإصابة من 89 حالة لكل 100 ألف إلى نسمة، إلى 91.3 حالة لكل 100 ألف نسمة".

ولفتت الوزارة إلى أن "عدم توافر العلاج الإشعاعي والمسح الذري بسبب المنع الإسرائيلي يهدد حياة مئات المرضى".

وذكرت وزارة الصحة أن عام 2022 شهد وصول 6 آلاف مريض سرطان لمستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني، معربة عن توقعاتها تسجيل نحو ألفَي حالة جديدة خلال عام 2023.

وقال المدير الطبي لمستشفى الصداقة محمد أبو ندى إن "العيادة الخارجية للمستشفى تستقبل نحو 450 حالة يومياً"، مشيراً إلى أن "قسم الرعاية النهارية يستقبل يومياً حالات تتراوح أعدادها بين 70 و80 كما تستقبل 4 أقسام للمبيت نحو 70 حالة لمرضى السرطان بغزة".

وفي تصريح للأناضول ندد أبو ندى بـ"عدم وجود العلاج الإشعاعي بكل مستشفيات غزة بسبب الحصار".

وأوضح أن "العلاج الكيماوي يتوافر داخل المستشفى بنسبة بسيطة تصل إلى 50%، في حين أن المرضى يواجهون ظروفاً خطيرة بسبب نقص هذا العلاج".

ويعتمد الكثير من مرضى قطاع غزة على المستشفيات بالقدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة، لتلقّي العلاج وإجراء العمليات غير المتوافرة في القطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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