جاء ذلك في بيان مشترك للدولتين، صباح اليوم الخميس، في ختام زيارة رسمية قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ التقى خلالها الملك الماليزي سلطان إبراهيم.

وأكد البيان أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.

كما جدّد البلدان التزامهما تعزيز التعاون في إطار الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية ومجموعة بريكس.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في قطاع غزة، قال البيان إن "غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين"، داعياً إلى تنفيذ كامل وفعال لاتفاق لوقف لإطلاق النار.

ومطلع مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية-قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت حماس بنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام إسرائيلي.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وأمس الأربعاء، استقبل الملك الماليزي سلطان إبراهيم الرئيس الصيني في قصر أستانا، واجتمع شي بعد محادثاته مع الملك برئيس الوزراء أنور إبراهيم في العاصمة الإدارية بوتراجايا، قرب كوالالمبور.

ووقع الجانبان خلال زيارة شي 31 اتفاقية تشمل مجالات التجارة والسياحة والنقل بالسكك الحديدية والزراعة.

وغادر شي ماليزيا، اليوم الخميس، متوجهاً إلى كمبوديا في إطار جولة تشمل ثلاث دول بجنوب شرقي آسيا وتضم أيضاً فيتنام.

وتأتي هذه الجولة، في وقت تسعى فيه بكين إلى تنسيق الرد على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.