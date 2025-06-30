تركيا
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فيدان يلتقي نظيره البريطاني في أنقرة ويبحثان العلاقات الثنائية
التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، نظيره البريطاني ديفيد لامي، وذلك في العاصمة أنقرة، لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والسعي لتعزيزها في جميع المجالات.
فيدان يلتقي نظيره البريطاني في أنقرة ويبحثان العلاقات الثنائية
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلتقي نظيره البريطاني ديفيد لامي في العاصمة التركية أنقرة / AA
30 يونيو 2025

وشهد اللقاء الذي جمع فيدان مع لامي تأكيد أهمية علاقات تركيا مع بريطانيا، الحليفة في الناتو والشريكة الاستراتيجية، وسط ترحيب بالأداء الإيجابي للعلاقات الثنائية بين الجانبين.

وتناول الوزيران أهمية استمرار الجهات المعنية العمل من كثب في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، مشددين على أن العلاقات في مجالات الاقتصاد والتجارة والمالية والصناعات الدفاعية والسياحية تشكل قوة دافعة بين البلدين.

وتطرَّق اللقاء إلى أهمية المفاوضات بشأن تحديث اتفاقية التجارة الحرة، التي ستدفع العلاقات الاقتصادية بين أنقرة ولندن، وسترفع حجم التبادل التجاري بينهما.

ومنتصف الشهر الجاري، بحث فيدان ولامي خلال اتصال هاتفيّ الصراع الذي اندلع بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران واستمر لمدة 12 يوماً، وعبّر وزير الخارجية التركي عن المخاوف بشأن أن تتحول التطورات إلى أزمة أكبر.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر في وزارة الخارجية التركية أنه "جرى خلال الاتصال تأكيد ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن، والعودة إلى المفاوضات النووية دون تأخير".

مصدر:TRT Arabi
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