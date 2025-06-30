وشهد اللقاء الذي جمع فيدان مع لامي تأكيد أهمية علاقات تركيا مع بريطانيا، الحليفة في الناتو والشريكة الاستراتيجية، وسط ترحيب بالأداء الإيجابي للعلاقات الثنائية بين الجانبين.

وتناول الوزيران أهمية استمرار الجهات المعنية العمل من كثب في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، مشددين على أن العلاقات في مجالات الاقتصاد والتجارة والمالية والصناعات الدفاعية والسياحية تشكل قوة دافعة بين البلدين.

وتطرَّق اللقاء إلى أهمية المفاوضات بشأن تحديث اتفاقية التجارة الحرة، التي ستدفع العلاقات الاقتصادية بين أنقرة ولندن، وسترفع حجم التبادل التجاري بينهما.

ومنتصف الشهر الجاري، بحث فيدان ولامي خلال اتصال هاتفيّ الصراع الذي اندلع بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران واستمر لمدة 12 يوماً، وعبّر وزير الخارجية التركي عن المخاوف بشأن أن تتحول التطورات إلى أزمة أكبر.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر في وزارة الخارجية التركية أنه "جرى خلال الاتصال تأكيد ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن، والعودة إلى المفاوضات النووية دون تأخير".