سياسة
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تركيا تدين "بشدة" اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس
دانت وزارة الخارجية التركية "بشدة" اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
تركيا تدين "بشدة" اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس
تركيا تدين "بشدة" اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس / صورة: AA
22 فبراير 2023

دانت وزارة الخارجية التركية "بشدة" اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان: "ندين بشدة مقتل ما لا يقل عن 10 فلسطينيين (ارتفع لاحقاً إلى 11) بينهم مسنون ومدنيون، وجرح أكثر من 100 نتيجة هجوم القوات الإسرائيلية على مدينة نابلس بالضفة الغربية".

وشدد البيان على ضرورة أن توقف السلطات الإسرائيلية بسرعة مثل هذه الهجمات والاستفزازات، من أجل منع تصاعد العنف في المنطقة.

وترحّم البيان على أرواح الضحايا، وقدم العزاء لفلسطين حكومة وشعباً.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، استشهاد 11 فلسطينياً وإصابة أكثر من 100 بجروح في اقتحام جيش الاحتلال مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وندد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة باستمرار هجوم قوات الاحتلال على مدينة نابلس.

وطالب أبو ردينة الإدارة الأمريكية بالتحرك الفوري والضغط على الحكومة الإسرائيلية "لوقف الجرائم والاعتداءات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال شهود عيان، إن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية من عدة مداخل.

وأشار الشهود إلى أن القوات الإسرائيلية حاصرت منزلاً وسط البلدة القديمة من نابلس، وسمع تبادل لإطلاق النار مع مسلحين ودوي انفجارات.

ووقعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال استخدم الأخير فيها الرصاص الحي والمعدني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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