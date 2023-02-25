سياسة
2 دقيقة قراءة
لجنة أممية تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني
نشرت لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بممارسة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بياناً طالبت فيه مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات دولية عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني، داعية لإنهاء غير مشروط للاحتلال الإسرائيلي
لجنة أممية تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني
أرشيفية - لجنة أممية تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني / صورة: AA
25 فبراير 2023

طالبت لجنة أممية مجلس الأمن الدولي بـ"اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني".

جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بممارسة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، نشرته على موقعها الإلكتروني.

وأدانت اللجنة "العنف الإسرائيلي الشديد في نابلس (الأربعاء)، الذي أسفر عن استشهاد 11 فلسطينياً بينهم رجل مسن وقاصر، وجرح 100 فلسطيني".

وعبرت عن "قلق عميق إزاء دوامة العنف المتزايدة والخسائر في أرواح المدنيين وبخاصة الفلسطينيون الآخذة في التزايد".

كما شددت اللجنة الأممية على "الحاجة إلى المساءلة عن جميع السياسات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

ورحبت بجهود المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، مع جميع الأطراف المعنية لتهدئة التوتر.

ودعت إلى "وقف تصعيد العنف وحل عادل وسلمي يؤدي إلى إنهاء غير مشروط للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وإقامة حل الدولتين، مع تحقيق استقلال وسيادة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

والخميس أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه إزاء "تصاعد دائرة العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأبدى المفوض السامي في بيان قلقه بشأن "استخدام القوات الإسرائيلية أسلحة متفجرة أثناء العملية في نابلس".

والأربعاء طلبت فلسطين عقد اجتماعات طارئة لكل من مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لتوفير "الحماية الدولية" لفلسطين وسط إدانات عربية واسعة للاقتحام الإسرائيلي لنابلس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us