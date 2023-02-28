أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية (THY) عن فرص عمل بدوام جزئي للطلاب المتضررين من الزلازل التي ضربت 11 ولاية جنوبي تركيا في السادس من فبراير/شباط الجاري، وفق مجموعة من الشروط.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الرسمي إنه سيجري منح طلاب السنة الثالثة والرابعة الجامعية فرصة العمل بدوام جزئي في محطات الأناضول.

وأضافت أنه يمكن تقديم الطلبات حتى 13 مارس/آذار المقبل.

ومن ضمن الشروط المطلوبة أن يكون المتقدم طالباً ومواطناً تركياً أو لديه " بطاقة زرقاء" وأن يكون مولوداً بعد 01.01.1997 وأن يكون طالباً في السنة الثالثة أو الرابعة في أي كلية لا تقل عن 4 سنوات من التعليم.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الطلاب الناجون من كارثة الزلازل الذين سيتقدمون للحصول على وظيفة من العمل في نوبات في مكاتب THY، على الأقل يومين في الأسبوع بدوام كامل، لمدة أقصاها 30 ساعة في الأسبوع.

وسيُطلب من المرشحين أيضاً أن يكون لديهم سجل جنائي وأرشيف سجل جنائي نظيف وأن يكونوا ناجحين في اختبار اللغة الإنجليزية.

وفي 6 فبراير/شباط ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.