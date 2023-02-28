سياسة
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"أعلى من التوقعات".. الاقتصاد التركي ينمو بـ5.6% خلال 2022
أعلنت هيئة الإحصاء التركية الثلاثاء، نمو الاقتصاد التركي بنسبة 5.6% خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، كما سجل الناتج المحلي ارتفاعاً بنسبة 107%.
"أعلى من التوقعات".. الاقتصاد التركي ينمو بـ5.6% خلال 2022
الاقتصاد التركي ينمو بـ5.6% خلال 2022 / صورة: Reuters
28 فبراير 2023

حقّق الاقتصاد التركي خلال العام الماضي 2022، نمواً بلغت نسبته 5.6% مقارنة بالعام السابق له 2021.

جاء ذلك في معطيات نشرتها هيئة الإحصاء التركية الثلاثاء، أوضحت فيها أن الاقتصاد حقّق خلال الربع الأخير من العام الفائت نمواً بنسبة 3.5%.

وأفادت المعطيات بأن الناتج المحلي الإجمالي في 2022 ارتفع بنسبة 107% مقارنة بعام 2021، ليبلغ 15 تريليوناً و6 مليارات و574 مليون ليرة تركية (نحو 866 مليار دولار).

وبلغ متوسط دخل الفرد سنوياً خلال العام المنصرم، 10 آلاف و655 دولار.

وبذلك حقق الاقتصاد التركي نموّاً على مدار 10 أرباع متتالية.

يشار إلى أن متوسط توقعات الاقتصاديين المشاركين في استطلاع "الأناضول" لنمو الاقتصاد التركي في العام الماضي بلغ 5.2%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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