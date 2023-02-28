حقّق الاقتصاد التركي خلال العام الماضي 2022، نمواً بلغت نسبته 5.6% مقارنة بالعام السابق له 2021.

جاء ذلك في معطيات نشرتها هيئة الإحصاء التركية الثلاثاء، أوضحت فيها أن الاقتصاد حقّق خلال الربع الأخير من العام الفائت نمواً بنسبة 3.5%.

وأفادت المعطيات بأن الناتج المحلي الإجمالي في 2022 ارتفع بنسبة 107% مقارنة بعام 2021، ليبلغ 15 تريليوناً و6 مليارات و574 مليون ليرة تركية (نحو 866 مليار دولار).

وبلغ متوسط دخل الفرد سنوياً خلال العام المنصرم، 10 آلاف و655 دولار.

وبذلك حقق الاقتصاد التركي نموّاً على مدار 10 أرباع متتالية.

يشار إلى أن متوسط توقعات الاقتصاديين المشاركين في استطلاع "الأناضول" لنمو الاقتصاد التركي في العام الماضي بلغ 5.2%.