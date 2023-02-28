سياسة
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وزير الدفاع التركي يعلن عودة 42 ألف سوري طواعية إلى بلدهم عقب الزلازل
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن نحو 42 ألف سوري عادوا إلى بلدهم من تلقاء أنفسهم عقب الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا جنوبي البلاد. ونفى أقار صحة مزاعم حدوث هجرة نحو تركيا من سوريا واصفاً إياها بشائعات غير صحيحة.
وزير الدفاع التركي يعلن عودة 42 ألف سوري طواعية إلى بلدهم عقب الزلازل
نفى أقار صحة مزاعم حدوث هجرة نحو تركيا من سوريا/ صورة: AA
28 فبراير 2023

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الثلاثاء عودة نحو 42 ألف سوري إلى بلدهم من تلقاء أنفسهم عقب الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا جنوبي البلاد في 6 فبراير/شباط الجاري.

وشدد على أنهم أنشؤوا جسراً جوياً لتأمين وصول الفرق والمواد الإغاثية من لحظة وقوع الزلزال، وقال: "دعمنا ذلك بنحو 70 طائرة، حيث نقلت المصابين لدى عودتها والراغبين بمغادرة مناطق الزلزال".

وأشار إلى أن البلاد واجهت زلازل كبيرة وكارثية، مبيناً أنهم يسعون لتوفير 3 وجبات للمواطنين عبر 109 مطابخ و41 فرناً متنقلاً في مناطق الزلزال.

ونفى أقار صحة مزاعم حدوث هجرة نحو تركيا من سوريا، مضيفاً: "لم يحدث بأي حال من الأحوال أي هجرة من سوريا إلى تركيا، ظهرت شائعات كهذه وهي غير صحيحة".

وأردف: "عاد قرابة 42 ألف سوري مقيم في تركيا من تلقاء أنفسهم إلى بلدهم، ممن فقدوا منازلهم وأقاربهم وأطفالهم وأرادوا العودة إلى بلدهم".

وفي 6 فبراير/شباط وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 و7.6 درجة جنوبي تركيا وشمالي سوريا، وتسببا بخسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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