أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الثلاثاء عودة نحو 42 ألف سوري إلى بلدهم من تلقاء أنفسهم عقب الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا جنوبي البلاد في 6 فبراير/شباط الجاري.

وشدد على أنهم أنشؤوا جسراً جوياً لتأمين وصول الفرق والمواد الإغاثية من لحظة وقوع الزلزال، وقال: "دعمنا ذلك بنحو 70 طائرة، حيث نقلت المصابين لدى عودتها والراغبين بمغادرة مناطق الزلزال".

وأشار إلى أن البلاد واجهت زلازل كبيرة وكارثية، مبيناً أنهم يسعون لتوفير 3 وجبات للمواطنين عبر 109 مطابخ و41 فرناً متنقلاً في مناطق الزلزال.

ونفى أقار صحة مزاعم حدوث هجرة نحو تركيا من سوريا، مضيفاً: "لم يحدث بأي حال من الأحوال أي هجرة من سوريا إلى تركيا، ظهرت شائعات كهذه وهي غير صحيحة".

وأردف: "عاد قرابة 42 ألف سوري مقيم في تركيا من تلقاء أنفسهم إلى بلدهم، ممن فقدوا منازلهم وأقاربهم وأطفالهم وأرادوا العودة إلى بلدهم".

وفي 6 فبراير/شباط وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 و7.6 درجة جنوبي تركيا وشمالي سوريا، وتسببا بخسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.