قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، إن بلاده قادرة اليوم على تحقيق اكتفائها الذاتي الغذائي بحلول عام 2025، بفضل إمكانياتها ومؤهلاتها.

وأكد تبون في تصريحات له "الأهمية التي تكتسبها الحبوب في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد".

وأضاف: "أشعر أننا لسنا بعيدين جداً عن تحقيق استقلالنا الغذائي. تبقى خطوات فقط ونحققه بيقين وليس بشكل مرغم. سنصل إلى الاكتفاء الذاتي في أفق 2024-2025".

وأشار الرئيس الجزائري إلى أن نسبة تغطية الاحتياجات الغذائية من الإنتاج الوطني بلغت 75%.

وقال إنه ينبغي على الجزائر أن تزيد إنتاجها من القمح إلى المثلَين بهدف الحد من الاعتماد على الواردات على أن يتحقق ذلك جزئياً عن طريق رفع إنتاجية الفدان الواحد إلى ثلاثة أطنان، بدلاً من طنَّين حالياً.

وتُظهِر الأرقام الرسمية أن الجزائر، التي تعد من أكبر مستوردي القمح في العالم، تدفع ما يقدر بنحو 2.8 مليار دولار سنويا لجلب نحو تسعة ملايين طن من القمح.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أشار البنك الدولي إلى انتعاش في الاقتصاد الجزائري في عام 2022 بفضل عودة إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة (كورونا)، واستمرار الانتعاش في قطاع الخدمات "واستعادة النشاط الفلاحي بقوة".

وأعلنت الجزائر خلال 2022 تحقيق "رقم قياسي" في صادراتها من الغاز الطبيعي، مع ذلك ظل معدل التضخم مرتفعاً، حيث سجل 9.4% على أساس سنوي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، لا سيما بسبب الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية، وفق البنك الدولي.