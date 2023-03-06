أعلن الصندوق السعودي للتنمية الاثنين توقيع اتفاقية لإيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي.

وحسب بيان نشره الصندوق فإن الاتفاقية جاءت تنفيذاً لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

ووقّع على الاتفاقية في تركيا رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب ومحافظ البنك المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو.

وقال الصندوق السعودي للتنمية إن الوديعة تأتي "امتداداً للعلاقات التاريخية وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية مع الجمهورية التركية وشعبها الشقيق".

وكان وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان أعلن في ديسمبر/كانون الأول اعتزام بلاده إيداع المبلغ.