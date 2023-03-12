صرّح نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس السبت بأن التاريخ "سيحاسب" الرئيس السابق دونالد ترمب على دوره في هجوم 2021 على مبنى الكونغرس (الكابيتول)، كما نقلت وسائل إعلام أمريكية.

وستؤدّي هذه التصريحات على الأرجح إلى تعميق الخلاف بين المرشحين السابقين منذ أن رفض بنس المشاركة في جهود ترمب لإلغاء نتائج انتخابات 2020 والبقاء في السلطة.

وقال بنس في كلمة ألقاها بحفل عشاء في واشنطن يقيمه صحفيون سنوياً للقاء كبار السياسيين إن "الرئيس ترمب كان مخطئاً".

ونقلت وسائل إعلام عن بنس قوله: "لا أملك الحق في قلب الانتخابات"، مشدّداً على أن تصريحات ترمب "المتهورة عرَّضت عائلتي وكل شخص في الكابيتول للخطر في ذلك اليوم".

وأضاف: "أعرف أن التاريخ سيحاسب دونالد ترمب".

وكان آلاف من مؤيدي ترمب الذين اقتحموا مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني، طالبوا بإعدام بنس، ما اضطره إلى اللجوء إلى مكان آمن.

وأعلن ترمب نيّته الترشح لفترة رئاسة جديدة في انتخابات 2024، وقال بنس إنه قد ينافسه لكسب ترشيح الجمهوري للاقتراع.

وعادةً يشكل لقاء غريديرون دينر السنوي حدثاً خفيفاً تتخلله عروض هزلية وموسيقى ترفيهية.

ومن بدايته تبنى بنس لهجة ساخرة وقال: "سأدعم بكل إخلاص وبلا تحفظ المرشح الجمهوري للرئاسة في 2024 إذا كان هذا أنا".

ولم تكن تصريحات بنس القاسية الموجهة إلى ترمب متوقعة في الحفل.

وكتبت المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأمريكية ميريم موخيكا في تغريدة على تويتر: "حضرت العشاء ويمكن أن أؤكد أن مايك بنس فاجأ الحضور (...) بدا كثيرون مذهولين".