سياسة
2 دقيقة قراءة
ماذا تعرف عن "المادة الحمراء" التي ستُحدِث ثورة بعالم الطاقة الكهربائية؟
اكتشف باحثون وعلماء مادة "فائقة التوصيل" قادرة على نقل الكهرباء بدون مقاومة، ويعتقد أنها ستسهم بمنع خسارة ملايين الميغاوات من الطاقة التي تضيع خلال نقل الكهرباء بسبب مقاومة النواقل المعتادة. وسمّاها الباحثون "المادة الحمراء" بسبب لونها.
ماذا تعرف عن "المادة الحمراء" التي ستُحدِث ثورة بعالم الطاقة الكهربائية؟
"المادة الحمراء".. اكتشاف جديد سيحدث ثورة بعالم الطاقة الكهربائية.. ما هو؟ / صورة: gearrice.com
13 مارس 2023

اكتشفت مجموعة من الباحثين والعلماء مادة "فائقة التوصيل" قادرة على نقل الكهرباء بدون مقاومة، ولذلك يعتقد أنها ستسهم في منع خسارة ملايين الميغاوات من الطاقة التي تضيع خلال نقل الكهرباء بسبب مقاومة النواقل المعتادة للطاقة.

ونقل موقع Geo News عن الدراسة أن المادة التي أطلق عليها اسم "المادة الحمراء" صُنعت باستخدام خليط من عنصر اللوتيتيوم النادر والهيدروجين وجزء صغير من النيتروجين وستكون قادرة على نقل الكهرباء بدون مقاومة وتمرير المجالات المغناطيسية حول المادة.

ويقول العلماء إن المادة فائقة التوصيل يمكن أن تعمل في درجات حرارة عالية ومنخفضة للتطبيقات العملية، كما يُعتقد أن الاكتشاف يعد طفرة بهذا المجال حيث كان العلماء يبحثون عن المادة منذ ما يقرب من قرن.

ووفقاً للموقع فإن هذه المادة لديها القدرة على تغيير عالم إنتاج الطاقة ونقل الطاقة.

جدير بالذكر أنه بعد خلط العناصر المذكورة تُترك المادة في درجات حرارة عالية لتتفاعل لمدة يومين إلى ثلاثة أيام.

وأطلق عليها الباحثون اسم "المادة الحمراء" بسبب لونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us