اكتشفت مجموعة من الباحثين والعلماء مادة "فائقة التوصيل" قادرة على نقل الكهرباء بدون مقاومة، ولذلك يعتقد أنها ستسهم في منع خسارة ملايين الميغاوات من الطاقة التي تضيع خلال نقل الكهرباء بسبب مقاومة النواقل المعتادة للطاقة.

ونقل موقع Geo News عن الدراسة أن المادة التي أطلق عليها اسم "المادة الحمراء" صُنعت باستخدام خليط من عنصر اللوتيتيوم النادر والهيدروجين وجزء صغير من النيتروجين وستكون قادرة على نقل الكهرباء بدون مقاومة وتمرير المجالات المغناطيسية حول المادة.

ويقول العلماء إن المادة فائقة التوصيل يمكن أن تعمل في درجات حرارة عالية ومنخفضة للتطبيقات العملية، كما يُعتقد أن الاكتشاف يعد طفرة بهذا المجال حيث كان العلماء يبحثون عن المادة منذ ما يقرب من قرن.

ووفقاً للموقع فإن هذه المادة لديها القدرة على تغيير عالم إنتاج الطاقة ونقل الطاقة.

جدير بالذكر أنه بعد خلط العناصر المذكورة تُترك المادة في درجات حرارة عالية لتتفاعل لمدة يومين إلى ثلاثة أيام.

وأطلق عليها الباحثون اسم "المادة الحمراء" بسبب لونها.