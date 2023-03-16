أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، الخميس، أن وارسو ستنقل إلى أوكرانيا أربع طائرات مقاتلة سوفييتية التصميم من طراز ميغ-29 خلال الأيام المقبلة.

وقال دودا للصحافيين "في مرحلة أولى سننقل خلال الأيام المقبلة (...) أربع طائرات تعمل بشكل كامل لأوكرانيا".

وأضاف "يجري إعداد وصيانة طائرات إضافية حالياً، ومن المحتمل أن يجري نقلها تباعاً".

وتابع: "لذلك، يمكننا القول إنّنا على وشك إرسال طائرات الميغ هذه إلى أوكرانيا"، مشيراً إلى أنّ بولندا لديها حالياً أكثر من عشر طائرات ميغ ورثتها من جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة.

وقال دودا "لا تزال طائرات ميغ هذه في الخدمة في القوات الجوية البولندية.

إنها في سنوات عملها الأخيرة، لكن غالبيتها لا تزال تعمل بكامل طاقتها".

وسيجري استبدال طائرات ميغ التي ستُنقل إلى أوكرانيا، بطائرات "إف آي - 50" الكورية الجنوبية التي اشترتها بولندا، ثم بطائرات "إف - 35" الأمريكية.

وكان وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك صرّح في وقت سابق الخميس، بأنّ بولندا تريد نقل طائرات "ميغ-29" إلى أوكرانيا "في إطار تحالف أكبر من الدول".

ورداً على سؤال بشأن الدول الأعضاء في هذا التحالف، أشار بلاشتشاك إلى سلوفاكيا، ولكنه أضاف "بالطبع نحن منفتحون على آخرين".

وقال "نريد بكل تأكيد أن ندير نشاطنا في إطار تحالف".

العام الماضي، أعلنت سلوفاكيا المجاورة لبولندا أنّها تريد مناقشة إرسال طائرات "ميغ-29" للمساعدة في تعويض الخسائر في مخزونات أوكرانيا الحالية.

ولكن لم يجرِ اتخاذ قرارات نهائية بهذا الشأن منذ ذلك الحين.

لا توجد أدلة على وقوع إبادة جماعية في أوكرانيا

في سياق منفصل، أعلن فريق التحقيق الذي شكلته الأمم المتحدة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان منذ بدء الحرب الروسية-الأوكرانية، الخميس أنه لم يخلص إلى وقوع إبادة في أوكرانيا.

وقال رئيس فريق التحقيق القاضي النروجي إريك موس في مؤتمر صحفي في جنيف "لم نخلص إلى وقوع إبادة جماعية داخل أوكرانيا".

لكنه أضاف "لقد لاحظنا أن هناك بعض الجوانب التي قد تثير أسئلة بخصوص تلك الجريمة (...) لكننا لم نتوصل بعد إلى أي استنتاج".

وردّاُ على سؤال حول اتهامات محددة بارتكاب إبادة، بما في ذلك النقل القسري لأطفال أوكرانيين إلى مناطق خاضعة للسيطرة الروسية، قال موس "نحن على دراية تامة بهذه الاحتمالات، وسنواصل العمل إذا جرى تمديد تفويضنا".

وتابع: "استناداً إلى الأدلة التي تمكّنا من جمعها منذ أغسطس/آب من العام الماضي وحتى الآن، يتعيّن علينا أن نتقدم خطوة بخطوة وهذا هو السبب في أننا في المرحلة التي نحن فيها"، موضحاً أن "ما سنتوصل إليه يعتمد على ما سنجده".

في تقريره الأول، خلص فريق التحقيق الذي أنشأه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل عام إلى أن روسيا ارتكبت مجموعة واسعة من الانتهاكات منذ أن بدأت هجوماً عسكرياً شاملاً على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وقال المحققون إن النقل والترحيل القسري لأطفال أوكرانيين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا يرقى إلى جريمة حرب، كما أشاروا إلى احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وتشكلت اللجنة المكونة من ثلاثة أشخاص برئاسة إريك موس العام الماضي، وسيقرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مطلع الشهر المقبل ما إذا كان سيمدد تفويضها لمدة عام واحد.