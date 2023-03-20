سياسة
3 دقيقة قراءة
الكويت.. مرزوق الغانم يعود لرئاسة البرلمان بعد حكم بُطلان الانتخابات
أفاد مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في بيان، بأن "مكتب المجلس عقد اجتماعاً اليوم (الاثنين) برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم (رئيس برلمان 2020)"، وذلك عقب حكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات المجلس النيابي 2022 وإعادة مجلس 2020.
الكويت.. مرزوق الغانم يعود لرئاسة البرلمان بعد حكم بُطلان الانتخابات
جاء حكم المحكمة الدستورية بعد فترة قصيرة مما شهده مجلس 2022 من "توترات في العلاقة مع الحكومة" / صورة: AFP
20 مارس 2023

عاد البرلماني مرزوق الغانم الاثنين، لرئاسة برلمان الكويت، غداة حكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات المجلس النيابي 2022 وإعادة مجلس 2020.

وأفاد مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في بيان، بأن "مكتب المجلس عقد اجتماعاً اليوم (الاثنين) برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم (رئيس برلمان 2020)".

ولم يقدّم البيان تفاصيل الإجراءات المنتظَرة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، أو موعد الجلسة المقبلة، ولم يصدر عن مجلس 2022 أو القيادة السياسية أي اعتراضات أو تعليقات حتى الساعة 14:45ت.غ.

والأحد قضت المحكمة الدستورية في الكويت، ببطلان حلّ مجلس الأمة لعام 2020، ومن ثم بطلان دعوة الناخبين إلى انتخابات 2022 (التي أُجريَت في سبتمبر/أيلول الماضي) واستعادة مجلس 2020 المنحلّ سلطته الدستورية.

وفي 22 يونيو/حزيران 2022 أعلن وليّ العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حلّ مجلس الأمة واللجوء إلى انتخابات مبكرة في ظلّ خلافات متكررة بين البرلمان والحكومة.

وجاء حكم المحكمة الدستورية بعد فترة قصيرة مما شهده مجلس 2022 من "توترات في العلاقة مع الحكومة رغم قصر عمره الذي يمتد إلى 5 أشهر (منذ انعقاده في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2022) عبر 14 جلسة فقط"، وفق صحيفة "القبس" المحلية.

وبصدور حكم المحكمة الدستورية، يحافظ 23 عضواً في مجلس 2022 (من بين 50 عضواً) على مقاعدهم بصفتهم أعضاء في المجلس العائد 2020، مع عودة 27 نائباً لم يفوزوا أو لم يخوضوا انتخابات سبتمبر/أيلول 2022، وفق المصدر ذاته.

وحول المدة المتبقية لمجلس 2020، أوضح رئيس المجلس العلمي الاستشاري لجمعية المحامين الكويتية هيثم العون لـ"القبس"، أنه "بناءً على الحكم فإن المجلس المنحلّ سيكمل المدة المتبقية له وفق الدستور، من اليوم الذي صدر فيه مرسوم الحل المبطل".

والكويت أول دولة خليجية تتبنى نظاماً برلمانياً في 1962 يبلغ عدد نوابه 50 عضواً، وعرفت مواجهات عدة بين السلطتين التنفيذية والنيابية أدّت إلى إقالة الحكومة أو استقالتها أو حلّ البرلمان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us