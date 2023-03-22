أعلن الرئيس التركي رجب طب أردوغان الثلاثاء بدء العمل على مشروع "طريق التنمية" الممتد من البصرة في العراق إلى تركيا، والذي وصفه بأنه "طريق حرير جديد".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عقب لقائهما في أنقرة.

وفي بداية حديثه أعرب الرئيس أردوغان عن ترحيبه الكبير باستضافة السوداني والوفد المرافق له في أنقرة.

وقال: "أود أن أوجه شكري مرة أخرى إلى الشعب العراقي والحكومة العراقية على تضامنهم في مكافحتنا ضد كارثة الزلزال (...) أنا أعتبر هذه الزيارة دليلاً على صداقة الشعب العراقي لنا".

وأكد الرئيس أردوغان أن الدولة من خلال تكاتفها مع الشعب وبدعم الأصدقاء والأشقاء، ستتمكن من تضميد جراح الزلزال ومحو آثار هذه الكارثة في وقت قصير.

وأردف: "لقد تناولت مع السيد رئيس الوزراء العلاقات الثنائية بين تركيا والعراق بجميع جوانبها وعلى كل الأصعدة. وأكدنا عزمنا على مكافحة شاملة للإرهاب بكل أشكاله".

وأضاف "لقد أكدنا عزمنا على العمل معاً لإنجاز مشروع طريق التنمية الرامي إلى بناء ممر نقل بري وسكة حديد يمتد من البصرة إلى الحدود التركية. واتخذنا خطوة جادة تظهر إرادتنا للعمل معاً لتحقيق هذا الهدف، من خلال إعلان أنقرة الذي اتفقنا حوله".

إن طريق التنمية لا يعتبر مشروعاً استراتيجياً مهماً لتركيا والعراق فحسب، بل للمنطقة بأسرها".

ولفت أردوغان إلى تكليف الوزراء المعنيين بالعمل على تحقيق مشروع طريق التنمية الممتد من البصرة إلى تركيا.

وأوضح الرئيس أردوغان أن ملايين الأشخاص في مناطق واسعة من أوروبا إلى الخليج سيستفيدون من القيمة المضافة التي ستظهر مع إنشاء هذا الطريق.

وأردف: "إن هذا المشروع سيعزز التعاون الإقليمي ويطور تجارتنا ويقوي علاقاتنا الإنسانية. ونحن ندرك أن الدول الشقيقة الأخرى أيضاً تهتم بهذا المشروع. أنا على ثقة بأننا مع مشاركتهم، سنتمكن من تحويل مشروع طريق التنمية إلى طريق الحرير الجديد لمنطقتنا".

وحول مكافحة الإرهاب قال أردوغان: "ننتظر من إخوتنا العراقيين توصيف PKK تنظيماً إرهابياً وتطهير أرضهم من هذا التنظيم الملطخة أيديه بالدماء".

وفيما يتعلق بموضوع المياه أفاد أردوغان أن تركيا قررت زيادة كمية المياه المتدفقة من نهر دجلة قدر الإمكان لمدة شهر واحد لرفع ضائقة العراق.