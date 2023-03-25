أكد وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي السبت أن بلاده تسعى إلى تعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال وزيادة الإنتاج المحلي وذي القيمة المضافة.

وفي سلسلة تغريدات، أشار نباتي إلى أن الحكومة تولي أهمية لتوجيه القروض نحو المجالات المنتجة ووصول القطاع الحقيقي إلى التمويل بشروط مواتية من أجل تحقيق أهداف زيادة الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات في إطار النموذج الاقتصادي التركي .

وقال إن الحكومة مستمرة في استخدام نظام الكفالة المدعوم من وزارة الخزانة والمالية بشكل فعال ودعم النمو المستدام بسياسات القروض الانتقائية.

وأضاف: "من ناحية أخرى، نواصل انتهاج التمييز الإيجابي تجاه نسائنا دون انقطاع من خلال طرح البرامج الشاملة والحوافز والدعم لهن".

وكشف أن معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة لدى تركيا لا يزال عند مستويات عالية وقياسية بنسبة 36.1% بحلول يناير/كانون الثاني 2023.

وأردف: "نعزز نظامنا البيئي لريادة الأعمال، ونعمل على زيادة الإنتاج المحلي وذي القيمة المضافة والارتقاء بموقعنا في سلسلة القيمة العالمية بشكل أكبر عاماً بعد عام".

وشدّد على أن أنقرة تواصل المضي قدماً بثقة وعزيمة وإصرار نحو تحقيق رؤية "قرن تركيا" من خلال تطوير الإنجازات العظيمة أكثر في مجالات مثل النظام البيئي للمركبات الكهربائية، لا سيّما السيارة المحلية "توغ"، وصناعة الدفاع، والاستثمارات التي تقلل الاعتماد على الخارج في الطاقة، وإنتاج تقنيات الطاقة.

و"قرن تركيا" رؤية أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وتتضمن البرامج وأهداف الجمهورية في المئوية الجديدة.