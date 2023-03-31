قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الجمعة، إن مبادرة "صفر نفايات" نجحت في تركيا وستنجح على مستوى العالم أيضاً.

جاء ذلك خلال تصريحات للصحفيين في "البيت التركي" بمدينة نيويورك التي زارها للمشاركة بفعالية رفيعة المستوى عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس حول مبادرة "صفر نفايات" التي أطلقتها تركيا.

وأقيمت الفعالية في إطار اليوم الدولي للقضاء على النفايات والهدر الذي أقرته الجمعية العامة بناء على مبادرة تركية انضمت إليها الكثير من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

وشدّد جاوش أوغلو على أن مبادرة "صفر نفايات" التي أطلقتها سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان، أحدثت صدى واسعاً في جميع أنحاء العالم وليس في تركيا فقط.

وأحيت الأمم المتحدة الخميس للمرة الأولى اليوم الدولي للقضاء على الهدر الذي يهدف إلى تعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة ودعم التحول إلى التدوير.

ولفت جاوش أوغلو إلى أن المبادرة أصبحت قدوة للعالم وتحولت إلى سياسة تنتهجها الأمم المتحدة في إطار قرار اتخذته العام الماضي.

وأشاد بالخطاب الذي ألقته عقيلة الرئيس التركي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس في إطار الفعالية رفيعة المستوى.

وذكر أن السيدة أردوغان سوف تترأس المجلس الاستشاري الذي أعلن عن تأسيسه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال الفعالية.

وأوضح أن المجلس سيضم شخصيات كثيرة من مناطق مختلفة حول العالم.

وتابع: "نعتقد أن مبادرة صفر نفايات التي نجحت في تركيا سوف تكون ناجحة في العالم أيضاً، وستزداد قوة بصفتها سيادة أممية".

وألقت عقيلة الرئيس التركي الخميس، الخطاب الرئيسي للفعالية وأصبحت بذلك أول عقيلة رئيس تركي تلقي خطاباً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان هدف اجتماع الجمعية العامة رفع الوعي وتعزيز الممارسات المستدامة المراعية للبيئة بشأن الحد من الهدر وإدارة النفايات، ومشاركة أفضل الممارسات للمبادرات المحلية والوطنية، وتعزيز الشراكة متعددة الأطراف في هذا المجال.

ويقوم مشروع "صفر نفايات" على تغيير العادات الاستهلاكية للمواطنين، وفصل المخلفات من المنبع ثم إعادة تدويرها، بهدف الوصول بنسبة إعادة تدوير المخلفات إلى 60% بحلول عام 2030.

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 2022 وافقت منظمة الأمم المتحدة على قرار مشروع "صفر نفايات" الذي قدمته تركيا ضمن خطط التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ.

وجاءت موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على القرار الذي قدمته تركيا بشكل رئيسي، وتقدمت به 105 دول بشكل مشترك.

وبهذا القرار أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ 30 مارس/آذار يوماً عالمياً لـ"صفر نفايات".

ويشجع القرار الدول الأعضاء والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى على تنفيذ مبادرات صفر نفايات.

وفي 20 سبتمبر/أيلول 2022، وقعت عقيلة الرئيس التركي مع الأمين العام للأمم المتحدة، بيان نوايا من أجل نشر المشروع في العالم.